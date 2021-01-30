LG и Qualcomm объединились для разработки автомобильной платформы 5G

Это сезон сотрудничества и перестройки бизнеса в индустрии автомобильных технологий. Компания LG объявила, что будет сотрудничать с американским производителем микросхем Qualcomm Technologies Inc. для разработки автомобильных платформ 5G. Это стратегический шаг компании LG, стремящейся выйти на развивающиеся рынки автомобильных технологий.

Qualcomm - ведущий производитель и поставщик полупроводников номер один в области телематики и беспроводной автомобильной связи. Пак Чон Сун, вице-президент LG Electronics, заявил, что LG и Qualcomm Technologies являются лидерами в области мобильных инноваций, и обе компании будут использовать свой многолетний опыт исследований и разработок в автомобильной промышленности с особым интересом к автомобильным платформам 5G.

Ещё в 2019 году LG и Qualcomm договорились об усилении автомобильной информационно-развлекательной системы LG, webOS Auto. У LG очень теплые отношения с Qualcomm. В 2004 году он сотрудничал с Qualcomm в разработке телематических технологий, а в 2017 году две компании подписали партнерство для совместной работы над решениями для подключенных автомобилей.