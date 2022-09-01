LG представила холодильник MoodUP с LED-подсветкой дверей

Когда светодиодные панели отключены, он предлагает сочетание серого и белого цветов для более традиционного вида. Холодильник также поставляется со встроенным динамиком Bluetooth, который подключается к мобильным устройствам или ПК. Вы можете заставить его воспроизводить песни из плейлиста LG Music Collection, которые соответствуют цветовой теме, или заставить светодиодные панели менять цвета синхронно с музыкой. Идея состоит в том, чтобы добавить «ощущение живости и веселья», превратив вашу кухню в дискотеку. Подробностей о самом холодильнике мало, но похоже, что у LG есть как широкая четырехдверная модель, так и обычная однодверная версия с двумя морозильными отделениями. Стоимость, конечно, ещё не сообщается, но этого стоило ожидать.