LG представила холодильник MoodUP с LED-подсветкой дверей

LG начинает мероприятие IFA 2022 с холодильника MoodUP, который имеет меняющие цвет светодиодные дверные панели, предлагая что-то совершенно другое для вашей кухни, чем обычный белый или матовый металл. Используя приложение LG ThinkQ или нажав на дверь, вы можете выбрать один из 22 цветов для верхней дверной панели и 19 цветов для нижней. Или вы можете позволить ему выбирать различные цветовые темы, такие как «Сезон», «Место», «Настроение» и «Поп». Панели будут многократно мигать, если вы оставите дверь открытой слишком долго, или приветственно мигать, когда кто-то приближается. Дверь морозильной камеры также будет светиться ярче ночью, «чтобы помочь тем, кто перекусывает в полночь, найти и открыть дверь».

Когда светодиодные панели отключены, он предлагает сочетание серого и белого цветов для более традиционного вида. Холодильник также поставляется со встроенным динамиком Bluetooth, который подключается к мобильным устройствам или ПК. Вы можете заставить его воспроизводить песни из плейлиста LG Music Collection, которые соответствуют цветовой теме, или заставить светодиодные панели менять цвета синхронно с музыкой. Идея состоит в том, чтобы добавить «ощущение живости и веселья», превратив вашу кухню в дискотеку. Подробностей о самом холодильнике мало, но похоже, что у LG есть как широкая четырехдверная модель, так и обычная однодверная версия с двумя морозильными отделениями. Стоимость, конечно, ещё не сообщается, но этого стоило ожидать.