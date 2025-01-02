LG представила микроволновку с дисплеем на 27 дюймов

Сегодня компания LG официально представила микроволновую печь LG Signature, оснащённую 27-дюймовым LCD-дисплеем с поддержкой сенсорного ввода и динамиками. По словам LG, дисплей микроволновки предлагает захватывающий развлекательный опыт, который, вероятно, можно получить от телевизора с ценой раз в десять ниже. А если использовать микроволновку вместе с духовкой LG, на экране можно удобно отслеживать процесс приготовления блюд, не нагибаясь, чтобы проверить духовку вручную. Это, безусловно, технологии, которые многие ждали в 2025 году. При этом стоит напомнить, что в 2023 году компания LG объявила о намерении трансформировать свой бизнес, основанный на бытовой технике, в платформенную модель, которая будет приносить постоянную прибыль за счёт размещения рекламных баннеров на всех доступных дисплеях.

И в сентябре прошлого года компания начала показывать полноэкранную рекламу на телевизорах в режиме ожидания. Вероятно, на других устройствах с дисплеем в будущем тоже появятся рекламные объявления, которые нельзя будет отключить. При этом LG пока не раскрыла информацию о ценах, странах доступности или датах поставки новой линейки бытовой техники Signature с крайне нестандартной микроволновой печью. Больше деталей ожидается на выставке CES 2025, которая стартует 7 января в Лас-Вегасе, но стоит сразу сказать, что доступной такая микроволновка точно не будет по целому ряду причин. Но интересно, что техника двигается именно в этом направлении.