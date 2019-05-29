LG представила новую посудомойку с технологией ThinQ

LG официально представила посудомоечную машину QuadWash с технологией TrueSteam и возможностью подключения ThinQ. Она оснащена четырьмя распылителями вместо традиционных двух и рычагами Multi-Motion, которые вращаются взад и вперед для очистки посуды под разными углами.

QuadWash использует пар при высоких температурах, что помогает предотвратить следы капель воды, а также то, что тарелки и сковороды не требуют предварительной стирки перед установкой в ​​машину. Одной из главных особенностей стоит отметить инверторный двигатель с прямым приводом, который не требует агрессивной электрической мощности и не производит такого большого шума. LG QuadWash также поставляется с системой EasyRack +, которая помогает пользователю регулировать высоту центральной рамы для размещения тарелок, чашек и столовых приборов независимо от их размера.

Кроме того, поскольку в данное устройство встроена платформа искусственного интеллекта LG SmartThinQ, его можно будет настроить или запустить через смартфон, подключенный к Интернету. Также есть поддержка голосовых команд с Amazon Alexa и Google Assistant.