LG представила передовой проектор CineBeam Qube HU710PB

Сегодня известная корейская компания LG официально представила свой новейший проектор под названием LG CineBeam Qube HU710PB, которую создавали специально для просмотра контента в помещении. Новая модель способна выводить изображение в разрешении 4K и отличается при этом достаточно компактным и лёгким корпусом с удобной поворотной ручкой, благодаря которой устройство можно будет легко переносить с места на место. Проектор от LG также может служить просто элементом декора в помещении — новинка выглядит действительно привлекательно и для кого-то это будет важный момент, ведь проектор в шкаф не спрячешь — он всегда будет находиться на видном месте.

Кроме того, несмотря на то, что данный проектор является одним из самых компактных на рынке, LG CineBeam Qube обладает флагманской производительностью и способен проецировать изображение в разрешении 4K (3840x2160 пикселей) диагональю до 120 дюймов, что гораздо больше, чем любой телевизор, который вы можете разместить у себя в помещении. Также данная модель обеспечивает изображение с контрастностью 450 000:1 и охватом цветовой гаммы DCI-P3 на уровне 154 процентов, хотя по какой-то причине производитель ничего не говорит о яркости проектора. Всё же это важный параметр, который позволяет оценить возможность смотреть на изображение в помещении даже днём или только ночью. Будем ждать новостей и по стоимости — пока что компания просто анонсировала гаджет, но цен и дат релиза не сообщает от слова совсем.
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