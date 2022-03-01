LG представила первые лазерные проекторы Cinebeam 2022 года

LG Electronics объявила о дебюте своего лазерного проектора LG CineBeam 4K 2022 года (модели HU715Q и HU710P), самых передовых проекторов компании на сегодняшний день. Новый ультракороткофокусный проектор LG HU715Q (UST) оснащен передовыми технологиями, включая автоматическую настройку яркости и возможность создания 100-дюймового изображения при размещении на расстоянии всего 21,7 сантиметра от стены, обеспечивая звездное качество изображения в гибком компактном дизайне. LG HU710P, заметное обновление своего предшественника, обеспечивает более яркое изображение и более глубокий черный цвет благодаря гибридному лазеру.

Оба устройства обеспечивают разрешение 4K с яркими 3840 x 2160 пикселями, передовая лазерная технология в новых проекторах обеспечивает впечатляющий коэффициент контрастности 2 000 000:1 и высокую пиковую яркость, повышая качество контента за счет раскрытия большего количества деталей в темных и ярких сценах. Благодаря коррекции трапецеидальных искажений с 4-, 9- и 15-точечным искажением проекторы обеспечивают простое выравнивание по горизонтали и вертикали, что позволяет гибко размещать их без искажений. LG HU715Q генерирует 2500 ANSI люмен с лазерным источником света, а LG HU710P обеспечивает яркость 2000 ANSI люмен с помощью гибридной лазерно-светодиодной технологии. Оба рассчитаны на 20 000 часов использования, что соответствует сроку службы в четыре раза больше, чем у обычных ламп для проекторов.

Комментарии и отзывы LG Cinebeam
Очиститель воздуха Huawei Smart Selection 720 Full-Effect Ai…
Очиститель воздуха Huawei Smart Selection 720 Full-Effect AiКомпания Huawei выпустила полнофункциональный очиститель воздуха Smart Selection 720 Full-Effect Air Puri…
Обзор Polaris PSS 7510K. Парогенератор с поддержанием оптима…
Обзор Polaris PSS 7510K. Парогенератор с поддержанием оптимаСегодня в центре внимания парогенератор Polaris PSS 7510K с технологией поддержания оптимальной температу…
Самоочищающийся автоматический робот-пылесос ROIDMI EVA упро…
Самоочищающийся автоматический робот-пылесос ROIDMI EVA упроROIDMI EVA — это компактный самоочищающийся робот-пылесос с зарядным устройством, который позволяет вам с…
10 трендов современной бытовой техники…
10 трендов современной бытовой техникиСегодня технологии развиваются очень активно, затрагивая все сферы нашей жизни. Инновации не обошли сторо…
Acer представляет очиститель воздуха Acerpure Cool C2 и Acer…
Acer представляет очиститель воздуха Acerpure Cool C2 и AcerAcer представила в Индии два новых очистителя воздуха. К двум новым продуктам относятся Acerpure Cool C2 …
Zigma выпустила очиститель воздуха Smart Aerio 300 Real AI W…
Zigma выпустила очиститель воздуха Smart Aerio 300 Real AI WСпециалисты по умному дому Zigma только что объявили о выпуске нового очистителя воздуха Aerio 300. В отл…
Портативный лазерный станок HiLaser…
Портативный лазерный станок HiLaserHiLaser - это компактный настольный лазерный станок с двойной лазерной гравировкой. Компактный лазерный с…
Новый робот-пылесос yeedi vac обладает первоклассными функци…
Новый робот-пылесос yeedi vac обладает первоклассными функциМировой производитель роботов-пылесосов yeedi представил свои роботы-пылесосы во многих регионах, включая…
Обзор Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07. Узкая стиральная машина с Wi-FiОбзор Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07. Узкая стиральная машина с Wi-Fi
Обзор Candy RO4 H7A1TCEX-07. Тест умной сушильной машины RapidOОбзор Candy RO4 H7A1TCEX-07. Тест умной сушильной машины RapidO
Обзор Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO. Профессиональный cтайлер с аргановым масломОбзор Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO. Профессиональный cтайлер с аргановым маслом
Обзор Polaris PSS 7510K. Парогенератор с поддержанием оптимальной температуры подошвыОбзор Polaris PSS 7510K. Парогенератор с поддержанием оптимальной температуры подошвы
Обзор HYUNDAI H-US02858. Напольный отпариватель с гладильной доскойОбзор HYUNDAI H-US02858. Напольный отпариватель с гладильной доской
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor