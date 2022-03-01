LG представила первые лазерные проекторы Cinebeam 2022 года

LG Electronics объявила о дебюте своего лазерного проектора LG CineBeam 4K 2022 года (модели HU715Q и HU710P), самых передовых проекторов компании на сегодняшний день. Новый ультракороткофокусный проектор LG HU715Q (UST) оснащен передовыми технологиями, включая автоматическую настройку яркости и возможность создания 100-дюймового изображения при размещении на расстоянии всего 21,7 сантиметра от стены, обеспечивая звездное качество изображения в гибком компактном дизайне. LG HU710P, заметное обновление своего предшественника, обеспечивает более яркое изображение и более глубокий черный цвет благодаря гибридному лазеру.

Оба устройства обеспечивают разрешение 4K с яркими 3840 x 2160 пикселями, передовая лазерная технология в новых проекторах обеспечивает впечатляющий коэффициент контрастности 2 000 000:1 и высокую пиковую яркость, повышая качество контента за счет раскрытия большего количества деталей в темных и ярких сценах. Благодаря коррекции трапецеидальных искажений с 4-, 9- и 15-точечным искажением проекторы обеспечивают простое выравнивание по горизонтали и вертикали, что позволяет гибко размещать их без искажений. LG HU715Q генерирует 2500 ANSI люмен с лазерным источником света, а LG HU710P обеспечивает яркость 2000 ANSI люмен с помощью гибридной лазерно-светодиодной технологии. Оба рассчитаны на 20 000 часов использования, что соответствует сроку службы в четыре раза больше, чем у обычных ламп для проекторов.