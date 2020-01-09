LG представила саундбар с стильным дизайном

Совместно с Meridian Audio, Lg представила новые модели саундбаров. Премиальные модели SN9YG и SN11RG получили награду за отличное качество звука и удобство использования. Обе модели поставляются с функцией Google Assistant.

Новинки имеют два беспроводных тыловых динамика, которые обеспечивают 7.1.4-канальный сигнал, гарантирует звучание на 360 градусов. Саундбары предлагают поддержку Dolby Atmos и DTS: X для динамичного и захватывающего звучания.

Функция AI Room Calibration автоматически подстраивает звучание звуковой панели под помещение в котором оно установлено. Саундбары Lg оснащены 4K Pass-Through и кинематографическим звуком благодаря комплекту задних беспроводных динамиков.