LG представит машину для производства капсульного пива на выставке CES

LG анонсировала капсульную систему крафтового пива HomeBrew, которое имеет простое управление одной кнопкой.

Капсулы содержат солод, дрожжи, хмелевое масло и ароматизаторы, а машина автоматизирует всю процедуру от ферментации, газирования и выдержки до подачи и очистки.

HomeBrew имеет пять доступных сортов пива: американский IPA, пейл-эль, английский стаут, витбир и сухой чешский пилснер. LG утверждает, что примерно через две недели пиво будет готово – напиток можно налить в бокал из встроенного крана. Устройство самоочищается, готовясь к следующей варке. Контролировать процесс можно при помощи приложения на смартфоне. LG представит новинку на CES в следующем месяце. Цена устройства, капсул, а также дата выпуска пока не названы.