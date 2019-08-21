LG расширила штат в 4 раза для сборки камер грядущих iPhone

LG является одним из крупнейших подрядчиков Apple, поставляя модули для основной, передней и TrueDepth камер Apple.

По слухам, LG Innotek начал производство модулей камеры для линейки iPhone 2019 года. Говорят, что для удовлетворения высокого спроса Apple на этот компонент LG Innotek с марта увеличил число своих сотрудников в четыре раза. Продажи компании составили $ 1,91 млрд, а операционная прибыль - $ 107 млн. Это не так уж удивительно, учитывая, что Apple является ее крупнейшим клиентом.

Ожидается, что новые модели iPhone будут оснащены дополнительной камерой на задней панели. IPhone 11 и iPhone 11 Pro должны получить по три камеры, в то время как бюджетная модель будет оснащена двумя, а не одной.