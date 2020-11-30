Laowa 10mm F/2.0 D-Dreamer для M4/3 засветился в сети

Сетевые источники поделились изображениями и подробностями об объективе Laowa 10mm F/2.0 C&D-Dreamer, который предназначен для беззеркальных камер формата Micro 4/3. Объектив будет характеризоваться максимальной диафрагмой F/2.0, ручной фокусировкой, конструкцией из 11 элементов в 7 группах включая два асферических и 3 элемента ED, углом обзора 96°, 5-лепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией для фокусировки 12 см, максимальным увеличением 0,15х, диаметром фильтра 46 мм, габаритами 53 мм:41 мм, массой 125 граммов и ориентировочной ценой в 380 долларов.