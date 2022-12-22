Laowa 6mm F/2 Zero-D для M4/3 оценен в $500

Компания Venus Optics пополнила ассортимент объективов моделью Laowa 6mm F/2 Zero-D, который предназначен для беззеркальных камер системы Micro Four Thirds. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 6 мм (12 мм в полнокадровом эквиваленте), исправленной дисторсией, полностью ручной фокусировкой, контактами для передачи данных EXIF в фотоаппарат, функцией управления диафрагмой через камеру, оптической конструкцией из 13 элементов в 9 группах, в том числе 2 асферическими элементами, минимальной дистанцией для фокусировки 9 см, 5-лепестковой диафрагмой, диаметром для светофильтра 58 мм, диаметром 61 мм, длиной 52 мм и массой 188 граммов. Цена объектива составляет 500 долларов.

Представлена компактная камера Panasonic TZ202D…
Компания Panasonic пополнила ассортимент компактных беззеркальных камер моделью Panasonic Lumix DC-TZ202D…
Камера Canon EOS R6 Mark II готова к выходу …
Сетевые инсайдеры сообщают, что полнокадровая беззеркальная камера Canon EOS R6 Mark II будет официально …
Представлена камера Fujifilm X-T5…
Компания Fujifilm пополнила ассортимент беззеркальных камер моделью X-T5, которая оценена в 1700 долларов…
Камера Canon EOS R1 может получить 85-Мп датчик изображения…
Сетевые источники поделились подробностями о беззеркальной камере Canon EOS R1, которая еще не была предс…
Камера Leica Q2 Dunhuang оценена в 7500 долларов…
Компания Leica представила очередное лимитированное издание популярной полнокадровой беззеркальной камеры…
Представлен объектив NiSi 9mm F/2.8…
Китайский производитель NiSi пополнил ассортимент объективов моделью NiSi 9mm F/2.8, который предназначен…
Объектив Nikkor Z 17-28mm F/2.8 оценен в $1200 …
Компания Nikon пополнила ассортимент широкоугольных зум-объективов моделью Nikkor Z 17-28mm F/2.8, котора…
Представлен фотокамера Sony A7R V …
Компания Sony пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер моделью Sony A7R V, которая оценена…
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor