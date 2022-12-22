Laowa 6mm F/2 Zero-D для M4/3 оценен в $500

Компания Venus Optics пополнила ассортимент объективов моделью Laowa 6mm F/2 Zero-D, который предназначен для беззеркальных камер системы Micro Four Thirds. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 6 мм (12 мм в полнокадровом эквиваленте), исправленной дисторсией, полностью ручной фокусировкой, контактами для передачи данных EXIF в фотоаппарат, функцией управления диафрагмой через камеру, оптической конструкцией из 13 элементов в 9 группах, в том числе 2 асферическими элементами, минимальной дистанцией для фокусировки 9 см, 5-лепестковой диафрагмой, диаметром для светофильтра 58 мм, диаметром 61 мм, длиной 52 мм и массой 188 граммов. Цена объектива составляет 500 долларов.