LastSwab - это многоразовые ватные палочки

Миллиарды людей ежедневно выбрасывают более 1,5 млрд ватных палочек каждый день, еще больше загрязняя нашу планету. Отличным решением, чтобы сделать наш мир чуточку лучше, является многоразовый набор ватных палочек - LastSwab.

Гибкий и прочный наконечник изготовлен из медицинского силикона. Ватные палочки поставляются с биоразлагаемым чехлом и экологически чистой упаковкой. Создатели протестировали десятки прототипов, пока не создали идеальный дизайн. LastSwab предназначен для использования тысячи раз, в отличие от одноразовых, которые многие из нас используют и регулярно выбрасывают.

Доступны две разные версии LastSwab: стандартная версия с закругленным концом и версия макияжа с остроконечным концом, обе модели доступны в широком диапазоне цветов, а удобный чехол также доступен в нескольких цветах. LastSwab теперь доступен на Kickstarter, а набор из двух пакетов обойдется в $21.