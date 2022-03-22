Лазерный проектор LG ProBeam DBU510P

LG представила новый лазерный проектор LG ProBeam DBU510P, он является более дорогим аналогом ProBeam DBF510P. У ProBeam DBU510P есть несколько дополнительных нововведений по сравнению с ProBeam DBF510P.

ProBeam DBU510P — это лазерный проектор 4K DLP со сроком службы лампы до 20 000 часов. Как и прошлая версия, ProBeam DBU510P имеет максимальную яркость 5000 ANSI люмен и имеет только ручную фокусировку. ProBeam DBU510P предлагает коэффициент контрастности 3 000 000: 1 и создает проекцию от 40 до 300 дюймов. Также проектор обеспечивает 1,6-кратный оптический зум и проекционный коэффициент 1,30-2,08. LG включила автоматическую вертикальную коррекцию трапецеидальных искажений. К сожалению, LG не подтвердила покрытие цветового пространства ProBeam DBU510P, которое она имеет для ProBeam DBF510P. LG ProBeam DBU510P потребляет до 380 Вт и работает на уровне 26 дб в экономичном режиме. Напротив, шум проектора возрастает до 29 дб при использовании ProBeam DBU510P в обычном режиме.