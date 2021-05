Легкий старт в World of Warcraft: Burning Crusade Classic

Близится запуск World of Warcraft Burning Crusade - это версия оригинального дополнения The Burning Crusade образца 2007 года. Burning Crusade Classic откроет совершенно новый континент для игроков WoW Classic, которые смогут исследовать и продвигаться в своем стремлении достичь нового максимального 70 уровня. Две новые расы, эльфы крови и дренеи, также присоединяются к Орде и Альянсу соответственно. Игра будет построена на игровом процессе и механике, оригинальной версии, но современные интерфейсы и функциональные улучшения, представленные в более поздних обновлениях и дополнениях, были интегрированы, а также устранены ошибки, которые присутствовали в оригинальной версии обновления. Запуск World of Warcraft: Burning Crusade Classic запланирован на 1 и 2 июня 2021 года по всему миру. Как легко стартовать в World of Warcraft Burning Crusade мы расскажем в этой статье.

Компания CakeBoost предлагает услуги кибер-коучинга. Работа компании направлена на развития игрока, улучшения его навыков в игре и раскрытие его потенциала. CakeBoost предлагает услугу tbc-leveling повышения уровня в WoW Burning Crusade. Если хотите быстро прокачать своего персонажа, то эта услуга специально для вас. Компания гарантирует качество и 100% эффективность каждой услуги. Профессиональные игроки выполнят прокачку вашего персонажа до 70 уровня в кротчайшие сроки. Премиальный пакет прокачки позволяет вам пройти рутинную часть и сразу же перейти к захватывающей части игры. Бустеры сделают всю работу по достижению уровней для вашего персонажа, и вы просто получите удовольствие от результатов.

Так же есть услуга tbc-gearing - усиление снаряжения для подземелий WoW Burning Crusade. Хотите получать удовольствие от игры и не тратить время на добычу снаряжения в подземельях, воспользуйтесь услугами компании CakeBoost . Приобретая услуги, игрок получает: быстрый старт, полное синее/эпическое снаряжение для подземелий, завершенные прохождения подземелий, награды, оружие и так далее. Экипировка позволит вам сражаться с боссами и выигрывать PvP сражения.

Если вы ищете способ быстро и безопасно подготовить своего персонажа к покорению Азерота, компания CakeBoost - отличный выбор. Они предлагают различные пакеты услуг по более выгодной цене. Это поможет вам не только сэкономить деньги, но и ускорить развитие персонажа, сэкономив ваше время.