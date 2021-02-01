Legrand анонсирует умные устройства для контроля климата и профилактики заболеваний

Группа Legrand запускает в России линейку умных климатических устройств: метеостанцию с модулями измерения количества осадков и скорости ветра, а также станцию мониторинга качества воздуха в помещении. Новые модели являются частью бренда Netatmo. Умные устройства можно приобрести в магазинах М.Видео, Эльдорадо, Технопарк и re:Store в Москве и области.

Метеостанция Legrand измеряет климатические и другие параметры окружающей среды. Собранные данные, статистика и прогнозы отображаются на смартфоне, планшете или компьютере. Метеостанция поддерживает платформу управления «умным домом» Apple HomeKit и работает с голосовым помощником Alexa.

Модули выпускаются в прочном алюминиевом корпусе с современным минималистичным дизайном. Они подключаются по Wi-Fi и могут передавать данные на метеостанцию с расстояния до 100 метров. К умной метеостанции Legrand можно подключить анемометр. Этот модуль регистрирует в режиме реального времени скорость и направление ветра, в том числе порывистого.

Умная станция мониторинга качества воздуха в помещении измеряет уровень шума, содержание углекислого газа, влажность и температуру воздуха. Станция предупредит об ухудшении этих показателей и даст рекомендации, как изменить микроклимат, чтобы, например, избежать распространения вирусных инфекций. Управление устройством осуществляется с помощью приложения Healthy Home Coach. Также станция поддерживает платформу «умного дома» Apple HomeKit.