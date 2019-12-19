Все мы знаем, что фотоаппараты компании Leica стоят довольно дорого и создаются скорее для преданных фанатов или коллекционеров, чем для обычных пользователей. Тем не менее даже при наличии такой вот репутации слишком дорогого продукта компания не прекращает нас удивлять. В этот раз появилась информация об официальном релизе нового фотоаппарата под названием Leica M10-P White, который будет представлен всего в 350 экземплярах. То есть, это довольно редкий экземпляр, который не получится купить всем желающим. Та вот, Leica M10-P White стоит 15 тысяч евро, что в переводе на доллары примерно семнадцать тысяч. За эти деньги можно купить лучшую на рынке камеру с крутым объективом и прочими бонусами, плюс еще пять-семь тысяч останется.