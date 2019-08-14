Leica V-Lux 5 - официально анонсирована

Компания Leica официально представила свою новую камеру - Leica V-Lux 5. По словам производителя, новинка уже доступна для предзаказа, но цена пока неизвестна.

Говоря о характеристиках, Leica V-Lux 5 оснащена датчиком CMOS оптического типа 1 дюйм с разрешением 20 Мп и объективом Elmarit 24-400mm f/2.8-4 ASPH. Также имеется электронный OLED-видоискатель с разрешением 2,36 млн точек, и 3-дюймовый поворотный дисплей с сенсорным управлением и разрешением 1,24 млн пикселей. Максимальная чувствительность датчика составляет ISO 12 800.

Новая камера Leica V-Lux 5 позволит вести серийную съемку со скоростью 12 к/с, а также записывать 4K-видео с кадровой частотой 24, 25 и 30 к/с и Full HD видео с частотой до 60 к/с. Также камера обладает невероятно быстрым автофокусом. Так, скорость автофокусировки составляет 90 мс. Есть режим 4K Photo и функция «Пост-фокус». Возможное количество кадров на одном заряде батареи равно 440.

Leica V-Lux 5 оснащена интерфейсами Bluetooth, Wi-Fi и USB. Также камера стала более эргономичной, а ее вес составляет всего 808 г. Как уже было отмечено, новинка доступна для предзаказа, но цену производитель не называет.