Leica представила гибридный фотоаппарат SL3-S

Сегодня компания Leica официально представила новую камеру для профессионалов, которые снимают как видео, так и фотографии. Речь идёт про камеру Leica SL3-S стоимостью 5295 долларов — это полнокадровая беззеркальная гибридная камера, оптимизированная для съёмки динамичных фото и видео в разрешении 6K. Как и её предшественник SL3, модель SL3-S получила компактный корпус и наклонный сенсорный дисплей диагональю 3,2 дюйма. Однако, в отличие от SL3 с 60-мегапиксельным сенсором, предназначенной в основном для фото, SL3-S акцентирована на скорости — камера оснащена 24-мегапиксельным сенсором, способным записывать видео в формате 6K с 12-битным RAW, а также снимать фотографии с частотой до 30 кадров в секунду с непрерывным автофокусом.

Кроме того, SL3-S отличается улучшенными возможностями для видеосъёмки. Она поддерживает запись видео в формате 6K на полной площади сенсора с частотой до 30 кадров в секунду или до 60 кадров в секунду в формате 4K. Камера также способна записывать данные напрямую на SSD через USB Type-C. И хотя разрешение сенсора для фотографий здесь невысокое, камера компенсирует это высокой скоростью и качественной системой автофокуса — SL3-S получила 779 фазовых точек автофокуса — более чем в два раза больше, чем у SL3. Кроме того, камера оснащена улучшенной системой обнаружения объектов и фокусировки, а также позволяет создавать высококачественные многокадровые композиции с разрешением 48 или 96 мегапикселей без использования штатива.
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