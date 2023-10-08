Leica представила камеру мгновенной печати Sofort 2

Компания Leica пополнила ассортимент камер мгновенной печати моделью Sofort 2, которая оценена в 300 долларов. Новинку оснастили корпусом с размерами 123:87:44 мм, датчиком изображения с возможностью делать фото с разрешением 2560:1920 пикселей или 4,9 Мп, внутренней памятью объемом 45 снимков, слотом для карты памяти microSD, объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 28 мм и диафрагмой F/2-F/16, минимальным расстоянием для фокусировки 10 см, диапазоном выдержек от 1/4 до 1/8000 с, вспышкой, 3-дюймовым дисплеем с разрешением 0,46 Мп и поддержкой картриджей Instax Mini.

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