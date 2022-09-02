Leica представила проектор Cine 1

У Leica есть две версии Cine 1, предназначенные для 80-дюймовых и 100-дюймовых экранов, причем первая расположена примерно в шести дюймах от стены, а вторая — примерно в двенадцати дюймах. Leica рекомендует устанавливать их именно в эти положения и использовать предлагаемые размеры экрана, так как оптика была разработана для этого. С этой целью компания также продает 80- и 100-дюймовые экраны с подавлением внешней засветки (ALR). Они выдают 2100 и 2500 люмен для 80- и 100-дюймовых моделей соответственно. Что касается звука, он предлагает встроенные динамики с поддержкой Dolby Atmos для объемного звучания. Также проектор поставляется с ТВ-тюнером для линейного телевидения и ОС HiSense VIDAA в качестве платформы Smart TV. Вы также можете установить внешнее хранилище, проигрыватели Blu-ray или консоли через входы HDMI и USB.