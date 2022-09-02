Leica представила проектор Cine 1

Leica только что представила свой первый ультракороткофокусный проектор под названием Cine 1, который может транслировать 80- или 100-дюймовое изображение, будучи расположенным всего в шести дюймах от стены. Хотя для компании, производящей камеры, создание проектора может показаться немного странным, модели UST требуют точной оптики для создания квадратного изображения при направленном луче вверх — и это прямо в духе Leica. Компания заявила, что использует свою технологию линз Summicron с асферическими элементами, «изготовленную в соответствии со стандартами Leica». Она также использует тройной лазер RGB со сроком службы 25 000 часов (созданный в сотрудничестве с HiSense, согласно The Verge) и Texas Instruments DLP-чип.

У Leica есть две версии Cine 1, предназначенные для 80-дюймовых и 100-дюймовых экранов, причем первая расположена примерно в шести дюймах от стены, а вторая — примерно в двенадцати дюймах. Leica рекомендует устанавливать их именно в эти положения и использовать предлагаемые размеры экрана, так как оптика была разработана для этого. С этой целью компания также продает 80- и 100-дюймовые экраны с подавлением внешней засветки (ALR). Они выдают 2100 и 2500 люмен для 80- и 100-дюймовых моделей соответственно. Что касается звука, он предлагает встроенные динамики с поддержкой Dolby Atmos для объемного звучания. Также проектор поставляется с ТВ-тюнером для линейного телевидения и ОС HiSense VIDAA в качестве платформы Smart TV. Вы также можете установить внешнее хранилище, проигрыватели Blu-ray или консоли через входы HDMI и USB.
Orange Pi выпускает свой первый компьютер-в-клавиатуре Orang…
Компания Orange Pi представила свой первый компьютер-в-клавиатуре Orange Pi 800. …
Steam Deck действительно получит более медленные SSD…
Как мы сообщали вчера, в то время как Valve увеличивает производство Steam Deck, она также незаметно пони…
Портативная консоль AOKZOE A1 готовится к релизу…
Шанхайская технологическая компания AOKZOE недавно объявила о выпуске новейшей игровой консоли AOKZOE A1,…
Apple готовит новые iMac на M1 и M2…
Apple постепенно работает над тем, чтобы завершить переход от Intel к собственному процессору. Недавно ко…
Бренд Shuttle выпустил мини-ПК XPC Barebone XH510G2…
Компания Shuttle представила мини-ПК под названием XPC Barebone XH510G2. …
Представлен ПК 8Pack Comet MK2 с жидкостным охлаждением…
8Pack возвращается на рынок с новым игровым ПК под названием Comet MK2. …
ZOTAC выпускает новую линейку мини-ПК Zbox Magnus EN-Series…
Компания ZOTAC объявила о выпуске новой линейки мини-ПК под названием - Zbox Magnus EN-Series. …
Apple покажет на WWDC 2022 новый Mac Mini…
Ожидается, что WWDC 2022 начнется с минуты на минуту, и в честь этого интернет наполнила очередная порция…
Обзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игрОбзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игр
Обзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станцииОбзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станции
Игровой компьютер для 4K. Сборка RTX 3080 и Core i5-12600K летом 2022Игровой компьютер для 4K. Сборка RTX 3080 и Core i5-12600K летом 2022
Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070
Игровой компьютер до 70 000 рублей для Full HD. Сборка AMD Ryzen 5 3600 и RTX 3050 летом 2022Игровой компьютер до 70 000 рублей для Full HD. Сборка AMD Ryzen 5 3600 и RTX 3050 летом 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor