Leica выпустила камеру M Edition 70 с корпусом из платины

Более того, компания Leica на самом деле довольно регулярно отдаёт дань уважения этому событию и наследию M-серии — например, в 2014 году компания представила Leica M Edition 60 в честь 60-летия M3. Та модель привлекла внимание смелым решением убрать тыльный экран, создавая тем самым опыт съёмки, приближённый к плёночному, когда фотограф видит кадр исключительно в видоискатель и не знает, как потом снимок будет выглядеть на экране. Впрочем, стоит сказать, что потенциальные покупатели этой камеры, вероятно, никогда на самом деле фотографировать не будут — при такой стоимости гаджет скорее отправится в какую-то частную коллекцию. Всё же стоимость в 23 тысячи долларов сопоставима с профессиональной камерой и крутым набором объективов, а это просто дань уважения серии в стильном корпусе.