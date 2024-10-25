Leica выпустила камеру M Edition 70 с корпусом из платины

Сегодня известная компания Leica празднует 70-летие своих дальномерных камер серии M, выпустив эксклюзивный набор M Edition 70 стоимостью 22995 долларов, доступный всего для 250 счастливчиков — больше экземпляров выпускать не будут. В компании рассказали, что этот роскошный комплект включает в себя 35-мм плёночную камеру Leica M-A с платиновым покрытием, объектив 50мм APO-Summicron-M f/2, а также металлический контейнер для плёнки с рулоном чёрно-белой плёнки для создания аутентичных снимков. И да, контейнер для плёнки тоже покрыт платиной — просто для красоты. И, естественно, эта юбилейная модель напоминает о выпуске первой камеры M-серии — Leica M3 в 1954 году.

Более того, компания Leica на самом деле довольно регулярно отдаёт дань уважения этому событию и наследию M-серии — например, в 2014 году компания представила Leica M Edition 60 в честь 60-летия M3. Та модель привлекла внимание смелым решением убрать тыльный экран, создавая тем самым опыт съёмки, приближённый к плёночному, когда фотограф видит кадр исключительно в видоискатель и не знает, как потом снимок будет выглядеть на экране. Впрочем, стоит сказать, что потенциальные покупатели этой камеры, вероятно, никогда на самом деле фотографировать не будут — при такой стоимости гаджет скорее отправится в какую-то частную коллекцию. Всё же стоимость в 23 тысячи долларов сопоставима с профессиональной камерой и крутым набором объективов, а это просто дань уважения серии в стильном корпусе.