Leica выпустила камеру M Edition 70 с корпусом из платины

Сегодня известная компания Leica празднует 70-летие своих дальномерных камер серии M, выпустив эксклюзивный набор M Edition 70 стоимостью 22995 долларов, доступный всего для 250 счастливчиков — больше экземпляров выпускать не будут. В компании рассказали, что этот роскошный комплект включает в себя 35-мм плёночную камеру Leica M-A с платиновым покрытием, объектив 50мм APO-Summicron-M f/2, а также металлический контейнер для плёнки с рулоном чёрно-белой плёнки для создания аутентичных снимков. И да, контейнер для плёнки тоже покрыт платиной — просто для красоты. И, естественно, эта юбилейная модель напоминает о выпуске первой камеры M-серии — Leica M3 в 1954 году.

Более того, компания Leica на самом деле довольно регулярно отдаёт дань уважения этому событию и наследию M-серии — например, в 2014 году компания представила Leica M Edition 60 в честь 60-летия M3. Та модель привлекла внимание смелым решением убрать тыльный экран, создавая тем самым опыт съёмки, приближённый к плёночному, когда фотограф видит кадр исключительно в видоискатель и не знает, как потом снимок будет выглядеть на экране. Впрочем, стоит сказать, что потенциальные покупатели этой камеры, вероятно, никогда на самом деле фотографировать не будут — при такой стоимости гаджет скорее отправится в какую-то частную коллекцию. Всё же стоимость в 23 тысячи долларов сопоставима с профессиональной камерой и крутым набором объективов, а это просто дань уважения серии в стильном корпусе.
Объектив 7Artisans 35mm F/1.4 III оценен в 190 долларов …
Китайская компания 7Artisans пополнила ассортимент объективов моделью 7Artisans 35mm F/1.4 III, которая п…
Insta360 представила экшен-камеру Ace Pro 2…
Компания Insta360 сегодня официально представила свою новую экшн-камеру под названием Ace Pro 2, которая …
Представлен кинообъектив Tokina Cinema Vista 100mm T2.9 Macr…
Японская компания Tokina пополнила ассортимент кинообъективов Cinema Vista моделью 100mm T2.9 Macro, кото…
Фотокамера Sony A7 V получит новый экран …
В сети появились первые подробности о полнокадровой беззеркальной фотокамере Sony A7 V, которая придет на…
Объектив Meike 55mm F/1.8 Pro оценен в 330 долларов …
Компания Meike пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Meike 55mm F/1.8 Pro, которая предн…
Представлен объектив Thypoch Simera 50mm F/1.4 ASPH …
Компания Thypoch пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Thypoch Simera 50mm F/1.4 ASPH, к…
Представлен объектив 7Artisans 85mm F/1.8 …
Китайская компания 7Artisans пополнила ассортимент объективов моделью 7Artisans 85mm F/1.8, которая предн…
Объектив Sony 85mm F/1.4 G-Master II оценен в $1800 …
Компания Sony пополнила ассортимент объективов моделью Sony FE 85mm F/1.4 G-Master II, которая предназнач…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor