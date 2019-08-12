Лекарства прямо в мозг с помощью смартфона

В разработанном устройстве предусмотрен сменный картридж для лекарств. В настоящее время прибор прошел тестирование на лабораторных мышах. Грызунам внедрили в мозг ультратонкий зонд, толщина которого не превышает человеческий волос. Он представлен микроскопическими каналами и оснащён светодиодами, размеры которого сопоставимы с крупинками поваренной соли. Такой комплекс позволит медикам эффективно приглушать боль, выводить пациентов из состояния глубокой депрессии или эмоционального расстройства.Традиционная процедура стимуляции мозга предусматривает использование жёстких металлических трубок и оптических волокон. Такое оборудование стесняет движения пациента, а при продолжительном ношении вызывает повреждение мягких тканей головного мозга.Мягкий имплантат подключается по Bluetooth. Он способен управлять нейронными цепями, воздействуя на их определённый спектр. В качестве катализатора процесса используются лекарственные препараты и свет. С помощью химической и оптической нейромодуляции прибор способен воздействовать на мозговые клетки, при этом не ограничивая человека в движении. Совместными усилиями корейские и американские учёные разработали новую технологию введения лекарственных препаратов напрямую в мозг. Для такой процедуры нужен специальный имплантат и... смартфон.