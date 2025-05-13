Lenovo Legion Go S получит SteamOS и отметку о совместимости игр

В преддверии выхода портативной консоли Lenovo Legion Go S, работающей на SteamOS, компания Valve анонсировала новую систему оценки совместимости игр с устройствами на этой операционной системе. Система SteamOS Compatibility будет оценивать, насколько хорошо игры работают на сторонних устройствах с SteamOS, аналогично уже существующей системе совместимости для Steam Deck. Эта новая метка будет отображаться только на устройствах под управлением SteamOS, которые не являются Steam Deck. Она даст пользователям понятное указание того, поддерживает ли игра все заявленные функции, включая античит-системы, в SteamOS. При этом в магазине Steam и клиенте Steam игры будут помечаться как «SteamOS совместима» или «SteamOS не поддерживается».

По словам представителей компании Valve, новая оценка не учитывает производительность или особенности управления, так как компания не проводит тестирования на всех возможных конфигурациях оборудования. Тем не менее, ожидается, что более 18 тысяч игр на платформе Steam получат статус совместимости со SteamOS сразу после запуска системы. Valve также отметила, что разработчикам не придётся предпринимать дополнительных шагов для получения этой отметки — все данные будут автоматически взяты из существующей системы проверки совместимости со Steam Deck. Если игра уже имеет рейтинг совместимости с Steam Deck, то она автоматически получит аналогичный статус и для другого устройства на SteamOS.