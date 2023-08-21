Lenovo Legion Go получит ещё и AR-очки

Если верить информации инсайдеров, новый портативный игровой компьютер Lenovo Legion Go будет гораздо более интересным устройством, чем просто портативное решение для видеоигр, работающее на базе процессора AMD Ryzen Z1. Дело в том, что информационное издание Windows Report сообщает, что долгожданный портативный гаджет будет также поддерживает отдельные AR-очки для взаимодействия с дополненной реальностью. Вчера западные журналисты опубликовали множество изображений, которые демонстрируют дизайн нового устройства и то, что Lenovo выбрала гибридный подход, объединяя популярные элементы управления от конкурентов и интегрируя их в один контроллер.

Так что новые изображения подтверждают, что у Lenovo Legion Go будут съёмные джойстики и дизайн, схожий со Steam Deck, а характеристики очень схожи с параметрами ASUS ROG Ally. Но главной фишкой устройства будет поддержка очков дополненной реальности, которые позволят пользователям получать контент в совершенно ином формате — это куда интереснее, чем просто экран небольшой диагонали. Другое дело, что эти очки нужно чем-то питать, так что производителю придётся достаточно активно работать либо над интеграцией аккумуляторной батареи в сами очки, либо над тем, чтобы позволить устройству питаться от аккумулятора, встроенного в портативную консоль. В любом случае, это устройство уже сейчас выглядит достаточно привлекательным, особенно на фоне более скучных конкурентов на рынке.
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