Lenovo Legion Go получит ещё и AR-очки

Так что новые изображения подтверждают, что у Lenovo Legion Go будут съёмные джойстики и дизайн, схожий со Steam Deck, а характеристики очень схожи с параметрами ASUS ROG Ally. Но главной фишкой устройства будет поддержка очков дополненной реальности, которые позволят пользователям получать контент в совершенно ином формате — это куда интереснее, чем просто экран небольшой диагонали. Другое дело, что эти очки нужно чем-то питать, так что производителю придётся достаточно активно работать либо над интеграцией аккумуляторной батареи в сами очки, либо над тем, чтобы позволить устройству питаться от аккумулятора, встроенного в портативную консоль. В любом случае, это устройство уже сейчас выглядит достаточно привлекательным, особенно на фоне более скучных конкурентов на рынке.