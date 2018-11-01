Lenovo получила разрешение на дизайн PlayStation VR

2018-11-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - Lenovo; [46]
Некоторое время назад в сети появилась интересная информация о том, что компания Lenovo хочет, но не может выпустить на рынок свой шлем виртуальной реальности из-за дизайна. Инсайдеры уверяли, что шлем компании очень похож на то, что уже есть у компании Sony и из-за этого производитель не может выйти на рынок. Оказалось, что в 2018 году действительно кто-то переживает о схожести дизайна своих устройств — компания Lenovo заключила договор с компанией Sony. В итоге производитель может запускать свой шлем в продажу и никто не будет судиться с ним из-за того, что это очень похожий гаджет на шлем PlayStation VR. Конструкция и правда очень похожа, но на рынке смартфонов это уже давно никого не волнует — все копируют всех, без исключения. Обязательно расскажем детальнее о новом шлеме Lenovo в будущем.


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