Lenovo представила ThinkStation P360 Tower и рабочую станцию Tiny

Сегодня на конференции NVIDIA GTC компания Lenovo объявила о последнем дополнении к своему семейству настольных рабочих станций начального уровня — ThinkStation P360 Tower и Tiny. Этот дуэт рабочих станций представляет собой следующий шаг в ценностно-ориентированных предложениях портфолио рабочих станций Lenovo и идеально подходит для инженеров и дизайнеров, которые работают с 3D-приложениями с тактовой частотой, а также для специалистов по ИИ и специалистов по данным, работающих над проектами меньшего размера.

Созданный на основе новейших высокопроизводительных процессоров Intel 12-го поколения и поддерживающий графику вплоть до NVIDIA RTX A5000, процессор ThinkStation P360 Tower на 58 % быстрее, чем процессор предыдущего поколения, и дает пользователям мощность рабочей станции по цене настольного компьютера. Корпус P360 Tower оснащен лучшим в отрасли блоком питания мощностью 750 Вт мощностью 92 %, а также четырьмя слотами PCIe Gen 4 для более быстрой памяти и доступа к технологиям хранения, а также надежным вводом-выводом для поддержки периферийных устройств.

ThinkStation P360 Tiny — это самая маленькая в отрасли настольная рабочая станция, обеспечивающая бескомпромиссную производительность в малом форм-факторе, который на 96 % меньше, чем у традиционного настольного компьютера, что обеспечивает оптимальную мобильность.

ThinkStation P360 Tiny, оснащенный новейшими процессорами Intel Core 12-го поколения, сочетает в себе профессиональную мощь рабочей станции в эффективной и портативной конструкции. P360 Tiny поддерживает профессиональный графический процессор NVIDIA T1000, производительность которого на 47 % выше, чем у графического процессора предыдущего поколения. Новая рабочая станция теперь также поддерживает конфигурации хранения RAID для повышения безопасности данных и стандарта Intel WiFi 6e для улучшения подключения.

Комментарии и отзывы Lenovo ThinkStation P360 Tower
Steam добавляет новую политику для борьбы с фейковыми скидка…
Steam добавляет новую политику для борьбы с фейковыми скидкаМагазин Steam по-прежнему остается одним из крупнейших магазинов для ПК, где геймеры могут покупать игры …
Безвентиляторный мини-ПК ZOTAC ZBOX Tiger Lake…
Безвентиляторный мини-ПК ZOTAC ZBOX Tiger LakeНа этой неделе компания ZOTAC объявила о выпуске своего нового безвентиляторного мини-ПК ZBOX в Германии …
Facebook столкнулся с судебным иском на 2,3 миллиарда фунтов…
Facebook столкнулся с судебным иском на 2,3 миллиарда фунтовMeta Platforms, материнская компания Facebook, столкнулась с судебным иском в Великобритании на сумму бол…
Android Auto получил новый диагностический инструмент, котор…
Android Auto получил новый диагностический инструмент, которПоследнее обновление Google для приложения Android Auto содержит новый инструмент диагностики запуска USB…
Бета-версия Google Play Games теперь доступна для некоторых …
Бета-версия Google Play Games теперь доступна для некоторых Google пообещал обеспечить более глубокую интеграцию приложений Android с Windows и теперь запускает бета…
Представлен новый моноблок PRO AP241Z M5…
Представлен новый моноблок PRO AP241Z M5MSI представила новый моноблок PRO AP241Z M5. PRO AP241Z M5 — это новейший настольный компьютер MSI, осна…
Выпущен моноблок MSI PRO AP241Z с гибридным процессором AMD …
Выпущен моноблок MSI PRO AP241Z с гибридным процессором AMD Компания MSI только что выпустила новый моноблок PRO AP241Z, который оснащен гибридным процессором AMD Ry…
Лазерный проектор LG ProBeam DBU510P…
Лазерный проектор LG ProBeam DBU510PLG представила новый лазерный проектор LG ProBeam DBU510P, он является более дорогим аналогом ProBeam DBF…
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor