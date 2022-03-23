Lenovo представила ThinkStation P360 Tower и рабочую станцию Tiny

Сегодня на конференции NVIDIA GTC компания Lenovo объявила о последнем дополнении к своему семейству настольных рабочих станций начального уровня — ThinkStation P360 Tower и Tiny. Этот дуэт рабочих станций представляет собой следующий шаг в ценностно-ориентированных предложениях портфолио рабочих станций Lenovo и идеально подходит для инженеров и дизайнеров, которые работают с 3D-приложениями с тактовой частотой, а также для специалистов по ИИ и специалистов по данным, работающих над проектами меньшего размера.

Созданный на основе новейших высокопроизводительных процессоров Intel 12-го поколения и поддерживающий графику вплоть до NVIDIA RTX A5000, процессор ThinkStation P360 Tower на 58 % быстрее, чем процессор предыдущего поколения, и дает пользователям мощность рабочей станции по цене настольного компьютера. Корпус P360 Tower оснащен лучшим в отрасли блоком питания мощностью 750 Вт мощностью 92 %, а также четырьмя слотами PCIe Gen 4 для более быстрой памяти и доступа к технологиям хранения, а также надежным вводом-выводом для поддержки периферийных устройств.

ThinkStation P360 Tiny — это самая маленькая в отрасли настольная рабочая станция, обеспечивающая бескомпромиссную производительность в малом форм-факторе, который на 96 % меньше, чем у традиционного настольного компьютера, что обеспечивает оптимальную мобильность.

ThinkStation P360 Tiny, оснащенный новейшими процессорами Intel Core 12-го поколения, сочетает в себе профессиональную мощь рабочей станции в эффективной и портативной конструкции. P360 Tiny поддерживает профессиональный графический процессор NVIDIA T1000, производительность которого на 47 % выше, чем у графического процессора предыдущего поколения. Новая рабочая станция теперь также поддерживает конфигурации хранения RAID для повышения безопасности данных и стандарта Intel WiFi 6e для улучшения подключения.