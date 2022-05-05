Lenovo представила настольную систему Yoga AIO 7 с 27-дюймовым экраном 4K

Вместе с последними ноутбуками Yoga Slim, Lenovo представила обновленную модель настольного компьютера «все в одном» (27ARH7), оснащенную процессором AMD Ryzen 6000 и дискретным графическим процессором Radeon RDNA2. Эта модель входит в семейство Yoga, поскольку оснащена адаптивным 27-дюймовым экраном с разрешением 4K, который можно легко поворачивать для переключения из ландшафтного режима в портретный.

Гибкая конструкция шарнира Yoga AIO 7 позволяет поворачивать дисплей на 90° простым нажатием, а шарнир также наклоняется на 5° вперед и до 15° назад. Кроме того, сама панель IPS практически не имеет границ с пиковой яркостью 400 нит и цветовой гаммой DCI-P3 95%.

Варианты процессоров AMD Ryzen 7 6800H / Ryzen 5 6600H

Графический процессор Radeon RX 6600M dGPU с 8 ГБ видеопамяти

16/32 ГБ оперативной памяти LPDDR5

1 ТБ хранилища NVMe SSD

Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.0

Интерфейс: 2x USB-C 3.2 Gen 2, 2x USB-A 3.2 Gen 2, 2x USB 2.0, 1x USB-C 2.0, видеовыход DisplayPort, разъем GbE, комбинированный аудиоразъем

Внешний блок питания 170 Вт

Вес 12,39 кг

Lenovo также установила большую акустическую систему JBL мощностью 2x 5 Вт, которая хорошо справляется с басами, а разъем USB-C позволяет пользователям подключать свои ноутбуки или смартфоны Lenovo, чтобы воспользоваться большим экраном, а также заряжать батареи. Другие выдающиеся характеристики включают в себя: