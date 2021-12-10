Lenovo представляет проектор YOGA T500 Play Edition

После успешного запуска интеллектуального проектора T500 в сентябре, компания Lenovo выпустила в Китае свой второй интеллектуальный проектор, получивший название Lenovo YOGA T500 Play Edition. Главной фишкой этого нового интеллектуального проектора является его массивная батарея емкостью 22500 мАч, что позволяет ему работать до 5 часов в портативном режиме.

YOGA T500 Play оснащен технологией проецирования DLP и цифровым микрозеркалом DMD с диагональю 0,23 дюйма. Он может достигать физического разрешения 1080p и совместим с разрешением 4K. Устройство поддерживает HDR10 +, двойное высокодинамическое декодирование HLG и эксклюзивный алгоритм обеспечения качества изображения EEP от Lenovo, который помогает уменьшить шум изображения и повысить контрастность. YOGA T500 Play обеспечивает яркость до 600-700 ANSI люмен

T500 Play Edition интегрирован с двумя широкополосными динамиками мощностью 10 Вт с двойными пассивными излучателями, воспроизводящими мощные басы с чистыми средними и высокими частотами.

Что касается процессора, T500 оснащен четырехъядерным процессором T972-H с 2 ГБ памяти DDR4 и 16 ГБ флэш-памяти eMMC. Но единственной особенностью, которая определяет этот умный проектор, является встроенная в него массивная литиевая батарея емкостью 22500 мАч. Эта функция обеспечивает свободу передвижения и портативность, позволяя играть до 5 часов, а это значит, что теперь вы можете наслаждаться фильмами в любом месте, где захотите!
Комментарии и отзывы YOGA T500 Play Edition
Apple iPhone 14 получит стандарт Wi-Fi 6E в 2022 году…
Apple iPhone 14 получит стандарт Wi-Fi 6E в 2022 годуВ последнем отчете известного аналитика Apple Минг-Чи Куо описывается использование Wi-Fi 6E в серии Appl…
Программный фреймворк NVIDIA DOCA 1.2…
Программный фреймворк NVIDIA DOCA 1.2NVIDIA сегодня выпустила последнюю версию своей программной среды DOCA 1.2 для DPU NVIDIA BlueField. Разр…
Microsoft представляет Windows 11 SE, новый конкурент Chrome…
Microsoft представляет Windows 11 SE, новый конкурент ChromeMicrosoft создала новую версию Windows 11, предназначенную для студентов и школ. Windows 11 SE будет пост…
MSI представляет новые игровые настольные компьютеры Intel A…
MSI представляет новые игровые настольные компьютеры Intel AСегодня MSI анонсировала новейшую линейку игровых настольных ПК, оснащенных процессором Intel 12-го покол…
Новые моноблоки от компании MSI…
Новые моноблоки от компании MSIMSI, мировой лидер в области высокопроизводительных и инновационных вычислительных решений, анонсировала …
Настольные мини-ПК серии PRO DP21 и PRO DP130 от MSI…
Настольные мини-ПК серии PRO DP21 и PRO DP130 от MSIСерии PRO DP21 и PRO DP130 - это совершенно новые ПК для бизнеса и производительности, компактные форм-фа…
NVIDIA DriveWorks 4.0 теперь доступна для загрузки…
NVIDIA DriveWorks 4.0 теперь доступна для загрузкиNVIDIA объявила о выпуске последней версии SDK NVIDIA DriveWorks 4.0, которую разработчики могут загрузит…
QNAP TS-364, 3-дисковое хранилище с кэшированием…
QNAP TS-364, 3-дисковое хранилище с кэшированием На этой…
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor