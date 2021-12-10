Lenovo представляет проектор YOGA T500 Play Edition

После успешного запуска интеллектуального проектора T500 в сентябре, компания Lenovo выпустила в Китае свой второй интеллектуальный проектор, получивший название Lenovo YOGA T500 Play Edition. Главной фишкой этого нового интеллектуального проектора является его массивная батарея емкостью 22500 мАч, что позволяет ему работать до 5 часов в портативном режиме.

YOGA T500 Play оснащен технологией проецирования DLP и цифровым микрозеркалом DMD с диагональю 0,23 дюйма. Он может достигать физического разрешения 1080p и совместим с разрешением 4K. Устройство поддерживает HDR10 +, двойное высокодинамическое декодирование HLG и эксклюзивный алгоритм обеспечения качества изображения EEP от Lenovo, который помогает уменьшить шум изображения и повысить контрастность. YOGA T500 Play обеспечивает яркость до 600-700 ANSI люмен

T500 Play Edition интегрирован с двумя широкополосными динамиками мощностью 10 Вт с двойными пассивными излучателями, воспроизводящими мощные басы с чистыми средними и высокими частотами.

Что касается процессора, T500 оснащен четырехъядерным процессором T972-H с 2 ГБ памяти DDR4 и 16 ГБ флэш-памяти eMMC. Но единственной особенностью, которая определяет этот умный проектор, является встроенная в него массивная литиевая батарея емкостью 22500 мАч. Эта функция обеспечивает свободу передвижения и портативность, позволяя играть до 5 часов, а это значит, что теперь вы можете наслаждаться фильмами в любом месте, где захотите!