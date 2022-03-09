Lenovo выпустила рабочую станцию ​​P620 с процессором AMD Ryzen Threadripper 5000 Pro

Сегодня компания Lenovo анонсировала новое поколение настольной рабочей станции ThinkStation P620. Рабочая станция остается единственной профессиональной рабочей станцией уровня 1, доступной на рынке, на базе новейшего процессора AMD Ryzen Threadripper PRO. Опираясь на исходный беспрецедентный уровень мощности и производительности в односокетной платформе, новейшая ThinkStation P620 может похвастаться процессором AMD Ryzen Threadripper PRO серии 5000WX следующего поколения, обеспечивающим повышение производительности до 25% по сравнению с предыдущим поколением. Кроме того, рабочая станция в корпусе Tower также доступна с новым 24-ядерным ЦП, что обеспечивает большее расширение и настраиваемость для профессиональных пользователей.

В дополнение к повышенной производительности и поддержке новейших профессиональных графических технологий от NVIDIA, P620 сочетает в себе легендарную надежность, опыт и инновации Lenovo с профессиональной управляемостью и поддержкой корпоративного класса. ThinkStation P620 хорошо подходит для профессионально управляемых it-сред и соответствует строгим стандартам и результатам тестирования Lenovo. Полная сертификация ISV, ThinkStation Diagnostics 2.0, поддержка ThinkShield, обновления до Premier Support и трехлетняя гарантия обеспечивают уверенность, необходимую для безопасной работы.