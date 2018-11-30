Летающее такси будущего от компании Audi

Audi, Airbus и Italdesign работают вместе над электрической концепцией «летающего такси», и теперь они начинают тестировать автомобиль. Концепция была впервые представлена ​​в начале этого года на Женевском автосалоне. Он состоит из электрической платформы транспортного средства, способной разместить пассажирский контейнер. Платформа может ездить по дороге и парковаться под рамой дрона. Пока представлена модель в масштабе 1:4.

Audi говорит, что они сотрудничают с Airbus, чтобы проверить обслуживание по требованию с вертолетами в Южной Америке, чтобы лучше понять потребность. Компания считает, что этот опыт будет полезен, когда они будут внедрять «летающие такси».