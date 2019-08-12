Задача NEC — обеспечить города Японии транспортными средствами, способными доставлять грузы уже к 2023 году. Дорожная карта страны предусматривает такое развитие на законодательном уровне, а внедрение беспилотных гражданских автомобилей ориентировочно состоится в 2030-м году. Массовое производство таких автомобилей в 2026 году на себя возьмёт партнёр NEC, компания Cartivator, уже успевшая получить разрешение на открытые полеты от правительства Японии.Модель беспилотника NEC оснащена четырьмя винтами. Габариты разработки составляют 3,9 х 3,7 х 1,3 метра при весе 150 килограммов. По заверению инженеров компании, в перспективе они пока не планируют осваивать сегмент пассажирских перевозок. В ходе испытаний летающий автомобиль поднялся на высоту около трех метров. Первый полёт продлился всего одну минуту. В целях обеспечения безопасности тестовый полигон выполнили в виде закрытой клетки. Во время испытания в кабине не было пилота. О стоимости модели пока неизвестно.