Lexar анонсировала модули памяти HADES RGB DDR4

Бренд Lexar анонсировал новую линейку памяти HADES RGB DDR4. Разработана память для геймеров, для которых необходима производительность и стильный дизайн с подсветкой.

Память HADES RGB DDR4 представлена с частотой 3200/3600 МГц как одиночными модулями на 8, 16 и 32 ГБ, так и комплектами на 16 (2 по 8 ГБ) и 32 ГБ (2 по 16 ГБ). Поддержка XMP 2.0 профиля обеспечивает разгон частоты в один клик. Рабочее напряжение составляет от 1,2 В до 1,35 В. Заявленные тайминги CL19 - CL22. Яркая подсветка легко настраивается с помощью фирменного программного обеспечения Lexar.

Модули памяти Lexar HADES RGB DDR4 будут доступны в ближайшее время по цене от 103.99 долларов. Стоимость варьируется в зависимости от скорости и объема.

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