Lexus представила первый электрический кроссовер RZ

Компания Lexus представила первый электрический кроссовер RZ, который впервые был представлен в феврале.

Новый автомобиль создан на базе Toyota bZ4X. Габариты автомобиля составляют 4805 х 1895 х 1635 мм, а колесная база 2850 мм. Кроссовер получил такой же аккумулятор, как и у модели Toyota, емкостью 71,4 кВтч. Запас хода обещают около 450 км (по циклу WLTP), что чуть меньше, чем у кроссовера Toyota.

Lexus RZ будет доступен только в двухмоторной конфигурации. Мощность переднего электродвигателя составляет 204 л.с., заднего – 109 л.с. Lexus также делает упор на новую систему полного привода DIRECT4, которая должна обеспечивать быструю и линейную реакцию в зависимости от действий водителя.