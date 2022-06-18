LineageOS 19 на базе Android 12 доступна для смартфонов Sony и Xiaomi

На этот раз официальную поддержку LineageOS 19 получили смартфоны Sony Xperia XZ2, XZ2 Premium, XZ2 Compact, Xperia XZ3, Xiaomi Mi 8 и Mi 10 Lite 5G. Ранее разработчики LineageOS выпустили сборку LineageOS 18.1 на базе Android 11 для смартфонов Motorola, Moto Z Play и Moto Z2 Play.
Напомним, что операционная система LineageOS 19 не поставляется с предустановленными приложениями Google. Если вы хотите использовать какие-либо приложения или сервисы Google, вам необходимо будет установить совместимый пакет GApps после установки основной прошивки.