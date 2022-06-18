LineageOS 19 на базе Android 12 доступна для смартфонов Sony и Xiaomi

Команда LineageOS продолжает расширять возможности LineageOS 19 на базе операционной системы Android 12.

На этот раз официальную поддержку LineageOS 19 получили смартфоны Sony Xperia XZ2, XZ2 Premium, XZ2 Compact, Xperia XZ3, Xiaomi Mi 8 и Mi 10 Lite 5G. Ранее разработчики LineageOS выпустили сборку LineageOS 18.1 на базе Android 11 для смартфонов Motorola, Moto Z Play и Moto Z2 Play.

Напомним, что операционная система LineageOS 19 не поставляется с предустановленными приложениями Google. Если вы хотите использовать какие-либо приложения или сервисы Google, вам необходимо будет установить совместимый пакет GApps после установки основной прошивки.