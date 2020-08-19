Linksys представила Wi-Fi роутер 6 поколения MR9600

Linksys, один из первых, кто начал использовать Wi-Fi сеть шестого поколения для повседневных пользователей. Теперь же компания представила еще один заманчивый маршрутизатор, обеспечивающий невероятную скорость Wi-Fi 6.

Новинка получила название Linksys MR9600. Двухдиапазонный маршрутизатор поддерживает стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax), которая обеспечивает скорость 1147 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 4804 Мбит с в диапазоне 5ГГц.

По заявлению производителей, MR9600 может поддерживать более 40 подключенных устройств одновременно без каких-либо помех для непрерывной потоковой передачи видео 8K и продвинутых игр. Роутер имеет два порта USB 3.0 и один WAN, четыре LAN портов. Розничная цена роутера составит 500 долларов США.