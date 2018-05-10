Linksys выпускает свой высокопроизводительный игровой маршрутизатор WRT32XB

2018-05-10, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Linksys WRT32XB; [53]
Linksys сегодня объявляет о доступности новейшего дополнения к серии продуктов WRT, Gaming Router, фактически оптимизированного для Xbox One-WRT32XB, первого и единственного роутера в программе Microsoft Designed for Xbox.
Новый WRT Gaming Router предоставляет пользователям мощный, новый инструмент для оптимизации высокоскоростных игр и потоковой передачи видео при использовании Xbox One. Маршрутизатор WRT32XB включает в себя механизм блокировки убийц Rivet Network (KPE), который будет автоматически обнаруживать любой Xbox One в своей сети, включая Xbox One S и Xbox One X, и автоматически определять приоритет сетевого трафика.
KPE идентифицирует, приоритизирует и ускоряет сетевой трафик Xbox с любой консоли Xbox One поверх других устройств дома, чтобы сократить время отклика и оптимизировать онлайн-игры. KPE на WRT32XB также защищает геймеров Xbox от экстремальных пепепадов на уровне маршрутизатора и снижает максимальный пинг на 65% на Xbox One обеспечивая согласованное и превосходное время реакции во время интенсивных игровых сценариев *.

Технические характеристики маршрутизатора:
Технология WiFi: AC3200 MU-MIMO
Сетевые стандарты: 802.11a / g, 802.11n, 802.11ac
Скорость WiFi: AC3200 (N600 + AC2600) ‡
Полосы WiFi: 2,4 и 5 ГГц (одновременная двухдиапазонная)
DFS сертифицирован для работы в открытом воздушном пространстве канала DFS
5 портов Gigabit Ethernet Pro-Grade: 1x Gigabit WAN-порт, 4x Gigabit LAN-порта
Антенны: 4x внешние, двухдиапазонные, съемные антенны
Процессор: двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц
Память: 512 МБ оперативной памяти DDR3 / 256 МБ
Беспроводное шифрование: WPA2 Personal
Поддержка VPN: сквозной IP-адрес PPTP
Поддержка файловой системы хранилища: FAT, NTFS и HFS +

Ценообразование и доступность
Новый игровой маршрутизатор Linksys WRT - WRT32XB теперь доступен в США по оценкам MSRP в размере 249,99 долларов США


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