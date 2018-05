Linksys выпускает свой высокопроизводительный игровой маршрутизатор WRT32XB

Linksys сегодня объявляет о доступности новейшего дополнения к серии продуктов WRT, Gaming Router, фактически оптимизированного для Xbox One-WRT32XB, первого и единственного роутера в программе Microsoft Designed for Xbox.Новый WRT Gaming Router предоставляет пользователям мощный, новый инструмент для оптимизации высокоскоростных игр и потоковой передачи видео при использовании Xbox One. Маршрутизатор WRT32XB включает в себя механизм блокировки убийц Rivet Network (KPE), который будет автоматически обнаруживать любой Xbox One в своей сети, включая Xbox One S и Xbox One X, и автоматически определять приоритет сетевого трафика.KPE идентифицирует, приоритизирует и ускоряет сетевой трафик Xbox с любой консоли Xbox One поверх других устройств дома, чтобы сократить время отклика и оптимизировать онлайн-игры. KPE на WRT32XB также защищает геймеров Xbox от экстремальных пепепадов на уровне маршрутизатора и снижает максимальный пинг на 65% на Xbox One обеспечивая согласованное и превосходное время реакции во время интенсивных игровых сценариев *.

Технические характеристики маршрутизатора:Технология WiFi: AC3200 MU-MIMOСетевые стандарты: 802.11a / g, 802.11n, 802.11acСкорость WiFi: AC3200 (N600 + AC2600) ‡Полосы WiFi: 2,4 и 5 ГГц (одновременная двухдиапазонная)DFS сертифицирован для работы в открытом воздушном пространстве канала DFS5 портов Gigabit Ethernet Pro-Grade: 1x Gigabit WAN-порт, 4x Gigabit LAN-портаАнтенны: 4x внешние, двухдиапазонные, съемные антенныПроцессор: двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГцПамять: 512 МБ оперативной памяти DDR3 / 256 МББеспроводное шифрование: WPA2 PersonalПоддержка VPN: сквозной IP-адрес PPTPПоддержка файловой системы хранилища: FAT, NTFS и HFS +Ценообразование и доступностьНовый игровой маршрутизатор Linksys WRT - WRT32XB теперь доступен в США по оценкам MSRP в размере 249,99 долларов США