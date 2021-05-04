Linksys выпустила два маршрутизатора Hydra Pro 6E и Atlas Max 6E

Linksys объявила о выпуске Hydra Pro 6E и Atlas Max 6E - это трехдиапазонные маршрутизаторы с 6 ГГц. Новые маршрутизаторы обеспечивают высокую скорость в любом помещении и для большого количества устройств.

Linksys Hydra Pro 6E предлагает мультигигабитную скорость Wi-Fi до 6,6 Гбит/с, роутер также обеспечивает охват до 250 квадратных метров помещения и более 55 одновременно подключенных устройств. Роутер отличается стабильной работой сети. Linksys Hydra Pro 6E оснащен портом WAN 5 Гбит/с для мультигигабитных скоростей. Цена Linksys Hydra Pro 6E составляет 499 долларов.

Linksys Atlas Max 6E основан на платформе Qualcomm Networking Pro 1210. Трехдиапазонная система позволяет подключить одновременно более 100 устройств, при использовании комплекта из трех роутеров. Система использует полосу 6 ГГц и обеспечивает безопасность и защиту сети. Стоимость комплекта из трех Atlas Max 6E составляет 1199 долларов.