Logitech Circle View Doorbell для вашего умного дома

Logitech представила Circle View Doorbell — новый видеодомофон для умных домов. Это устройство было разработано исключительно для использования с Apple HomeKit, так что это первый в своем роде видеодомофон, обладающим такой эксклюзивностью. Модель отличается классическим дизайном, который делает ее менее заметной, функцией распознавания лиц и другими ключевыми функциями. Например, дверной звонок Logitech Circle View оснащен встроенной камерой, которая записывает портретное видео с расстояния до 2 футов. Кроме того, Logitech может похвастаться тем, что в ее новой модели реализован настоящий HDR, который должен помочь уменьшить яркие блики и глубокие тени, которые в противном случае имеют тенденцию скрывать детали на кадрах видеонаблюдения.