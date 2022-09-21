Logitech G Cloud Gaming Handheld готовят к релизу в ноябре

Пару месяцев назад появилась информация о портативной консоли Logitech G Cloud Gaming Handheld, которая должна предоставить геймерам доступ к облачным видеоиграм. На самом деле это действительно интересное решение, так как пользователи имеют отличную возможность не переживать об обновлении своего аппаратного обеспечения — достаточно купить такого рода устройство и потом просто оплачивать подписку на какие-либо облачные сервисы. И теперь в сети появилась информация, что производитель принял решение выпустить своё портативное устройство в ноябре текущего года, что на самом деле кажется весьма спорным решением. И дело не в том, что консоль теоретически ещё не готова к покорению рынка, а в том, что в ней просто нет необходимости — стриминговых сервисов на рынке почти нет.

Если вы изучите предложения на рынке, то окажется, что на самом деле не так уж много продуктов на рынке, которые позволяют стримить игры на ваше устройство. Более того, в большинстве ситуаций для стриминга видеоигры вам нужно ещё и иметь эту игру у себя в библиотеке, что тоже кажется странным — у большинства геймеров, которые будут покупать Logitech G Cloud Gaming Handheld, просто нет такой библиотеки видеоигр, чтобы играть в них с комфортом посредством стриминга. Соответственно, не совсем ясно, для кого это устройство будут выпускать — стриминговых сервисов всего три, да и те работают не совсем стабильно, плюс есть вопросы по видеоиграм и стоимости этой подписки. Будем следить за ситуацией.