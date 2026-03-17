Logitech G представила механический RS H-Shifter

Сегодня компания Logitech G официально анонсировала долгожданный RS H-Shifter — новейшее дополнение к знаменитой экосистеме Racing Series. Этот передовой ручной переключатель с 7 передачами и задним ходом (+R) был разработан для того, чтобы предоставить геймерам, предпочитающим гоночные симуляторы, необходимый реализм, тактильное управление и долговечность. В компании заявили, что надёжность остаётся общей проблемой для многих переключателей на рынке, но RS H-Shifter устанавливает новый стандарт качества. Модель была разработана для того, чтобы выдерживать жёсткие условия соревновательных гонок, и новинка прошла месяцы строгих стресс-тестов на каждом переключении передач.

Также стоит сказать, что здесь применяется современная технология магнитного поля (эффект Холла), которая исключает износ и гарантирует стабильную производительность на протяжении долгого времени. Кроме того, поддерживается гибкая кастомизация контроллера — гонщики могут персонализировать ручки переключателей или добавить удлинители для создания оптимальной эргономики. Стоимость новинки пока что не раскрывается, но можно предположить, что это довольно дорогой продукт для пользователей, которые хотят сделать своё рабочее пространство наиболее удобным для повседневного прохождения виртуальных гонок. Ранее продукция этого бренда тоже не была дешёвой, а теперь, когда речь идёт о флагмане топового уровня, ожидать доступность тем более не стоит.