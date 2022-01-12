Logitech представила осветительный прибор Litra Glow

Logitech разработала Litra Glow по принципу plug-and-play, и стримеры могут выбирать между пятью предустановками с разной яркостью и цветовой температурой. Если они хотят настроить устройство более детально, они могут настроить эти параметры самостоятельно. Они также могут подключить гаджет к программному обеспечению Logitech G HUB, чтобы создать свои собственные пресеты и назначить их клавишам G на клавиатуре или мыши Logitech G. Litra Glow будет поставляться с креплением для монитора с регулируемой высотой, наклоном и поворотом, когда гаджет начнет поставляться где-то в этом месяце. Продукт будет доступен в США, Канаде, Австралии и некоторых европейских странах на веб-сайте Logitech, а также в Amazon, Adorama и других розничных магазинах по цене 60 долларов.