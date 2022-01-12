Logitech представила осветительный прибор Litra Glow

Хорошее освещение, подчеркивающее объект, является важным элементом для стримеров и создателей видео в целом. Logitech (под брендом Logitech for Creators) только что выпустила новое осветительное устройство Litra Glow, предназначенное для стримеров, и заявляет, что продукт способен обеспечить «естественный сияющий вид для всех оттенков кожи». Litra Glow обеспечивает безбликовый свет, который должен быть нежным для глаз и безопасным для потоковой передачи в течение всего дня. Он также оснащен технологией Logitech TrueSoft, которая обещает кинематографическую точность цветопередачи и обеспечивает мягкий, приятный свет, который, по-видимому, может сделать стримеров менее уставшими при проведении достаточно длительных игровых сессий.

Logitech разработала Litra Glow по принципу plug-and-play, и стримеры могут выбирать между пятью предустановками с разной яркостью и цветовой температурой. Если они хотят настроить устройство более детально, они могут настроить эти параметры самостоятельно. Они также могут подключить гаджет к программному обеспечению Logitech G HUB, чтобы создать свои собственные пресеты и назначить их клавишам G на клавиатуре или мыши Logitech G. Litra Glow будет поставляться с креплением для монитора с регулируемой высотой, наклоном и поворотом, когда гаджет начнет поставляться где-то в этом месяце. Продукт будет доступен в США, Канаде, Австралии и некоторых европейских странах на веб-сайте Logitech, а также в Amazon, Adorama и других розничных магазинах по цене 60 долларов.
Комментарии и отзывы Logitech Litra Glow
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