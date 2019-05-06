Ложный тизер Left 4 Dead 3

В YouTube, на неизвестном канале Clusterflu961 выложили ролик, под названием 20190611wVLACgXBSwO4eVv.021162_h264. Канал создан 1 мая и на нем только одно видео, с большой отсылкой на Left 4 Dead 3.

Только за сутки это видео набрало более 200 000 просмотров. Видео стилизовано под официальную игру Left 4 Dead и посмотрев его, вы подумаете что наконец-то выйдет продолжение. Но компания Valve отреклась от видео, и сказала что, никакого отношения к нему не имеет. Видео фейковое, о чём компания Valve прямо сказала.

По слухам, Valve действительно работала над Left 4 Dead 3 и собиралась использовать в игре движок Source 2, но в 2017-м окончательно забросила проект.