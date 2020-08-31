Лучшая бензопила. Carver PSG-52-18

Carver PSG-52-18

Довольно часто пользователи ищут себе бензопилу на дачу или для рабочих целей, но не совсем понимают, на что стоит обращать внимание. Мы решили помочь в этом вопросе, чтобы вы понимали, как правильно выбирать и на что смотреть. Итоговый результат должен всем понравится, модели мы выбрали и правда шикарные.

Huter BS-52

Начнем статью с достаточно доступной модели Carver PSG-52-18, которая при своей вполне адекватной стоимости обладает целым перечнем различных преимуществ и особенностей. Например, у этой бензопилы мощность 1900 Вт, то есть работать с ней будет вполне комфортно и трудностей при обработке древесины возникать не должно, особенно если речь идёт о более-менее стандартных сортах дерева, не очень прочных. При этом длина шины составляет 45 сантиметров, а вес достигает 6,2 килограмма. Этого с головой хватит, чтобы пользоваться пилой было комфортно и не слишком тяжело, особенно для тех, кто ранее подобной техникой не пользовался никогда.Конечно, производитель позаботился и о надежности конструкции, защите пользователя во время работы с деревом и прочих мелочах, о которых не принято даже говорить — у любого современного производителя все это и так имеется. В итоге Carver PSG-52-18 представляет собой достаточно крутой продукт, который за вполне разумные деньги позволит заниматься распилом древесины в любых условиях и ситуациях, что крайне удобно как в быту, так и на производстве, например. За эти деньги найти что-то более привлекательное будет крайне проблематично, особенно когда речь заходит о качественной продукции, которую мы можем порекомендовать всем желающим.

CHAMPION 241-16

Дальше у нас идёт пила под названием Huter BS-52, которая обладает гораздо большей мощностью — у этой модели заявлена мощность в 2800 Вт, что почти в два раза больше, чем у предыдущего варианта. Здесь стоит уточнить, что чем выше мощность, тем быстрее и легче пилить древесину, справляться с толстыми брусками, целыми стволами деревьев или мелкими сучками на ветках, так что больше мощности — отлично. С другой стороны, что естественно, чем больше мощности у пилы, тем больше ресурсов она потребляет, расходуя в данном случае бензин. И если вам на самом деле не нужна такая большая мощность, то можно смело брать предыдущую модель и вы явно не пожалеете.Например, если у вас стоит цель купить пилу для каких-то бытовых целей, когда вы изредка подпиливаете деревья, срезаете ненужные ветки, торчащие на даче, пилите небольшие ветки для костра или чего-то в таком духе, то нет смысла брать настолько мощную модель — ее возможностей будет в избытке и вы не будете получать пользы от 2800 Вт. Если же речь идет о распиле действительно больших бревен, то, конечно, стоит присмотреться к этой модели, ведь за свои разумные деньги она дает просто море возможностей для работы с комфортом и эффективностью. В этом плане Huter BS-52 даже лучше потенциальных конкурентов по ряду параметров.

Makita EA3203S-40

Теперь давайте поговорим о достаточно доступной пиле CHAMPION 241-16, которая обладает мощностью в 1800 Вт, но при этом очень легкая. На самом деле данное преимущество нужно скорее тем пользователям, которые длительное время работают на высоте — например, пилят ветки дерева непосредственно с самого дерева. В таком случае меньший вес сыграет весьма заметную роль, так как 4,7 килограмма после длительного использования будут ощущаться легче, чем вариант на два килограмма больше. Именно по этой причине модель и попала к нам в статью, ведь многие пользователи заинтересуются настолько мощной и при этом легкой пилой для работы в разных условиях.Во всём остальном пила обладает теми же преимуществами, что и большинство аналогов на рынке — качественная сборка, достаточно прочная цепь, которая не затупится после первого часа активного использования, удобная ручка и защита, всё на месте. При этом производитель решил сделать ставку на лёгкость, удобство и прочность, что в такой ценовой категории играет лишь на руку тому, кто хочет купить качественный продукт и при этом не отдавать пару десятков тысяч рублей. Отличная модель, которую можно всем порекомендовать без исключения. Более того, прямых конкурентов при данной стоимости у пилы CHAMPION 241-16 просто нет.

STIHL MS 180 C-BE-16

Дальше у нас идёт достаточно интересная модель бензопилы под названием Makita EA3203S-40, которая обладает пожалуй самой низкой мощностью из всех представленных здесь моделей. Производитель решил, что мощности в 1350 Вт будет предостаточно, так что получить какую-то более высокую производительность от данного устройства не выйдет. С другой стороны, вес в 4,1 килограмма хоть как-то перекрывает недостатки низкой мощности — с такой пилой можно спокойно лазать по деревьям и обрезать ветки, носить аппарат с собой на длинные расстояния и получать море удовольствия от работы. Конечно, для серьезных задач пила не подходит, но для всего остального — легко.Например, такого рода пилы отлично подходят для дачных участков и работы с тонкими ветками, лёгкими брусьями и всем в таком духе. То есть, если у вас не стоит задача пилить в промышленных масштабах большие стволы деревьев, а нужно лишь изредка подпиливать ветки да тонкие деревянные конструкции, то этой модели хватит с головой на 100%. Да, стоимость здесь достаточно приличная, но производитель аргументирует это всё качеством и надёжностью. Так что самое время присмотреться к этой новинке, так как она своих денег вполне стоит. Конечно, у конкурентов больше мощность, но и вес у них тоже заметно больше, что может сыграть важную роль при выборе подходящего варианта.

Завершать нашу статью про лучшие бензопилы будет модель STIHL MS 180 C-BE-16, которая не только выглядит привлекательно, но и вполне справляется со всеми поставленными задачами. Дело в том, что производитель решил использовать самые качественные материалы, достаточно прочную цель и мощность в 1500 Вт, чтобы предоставить пользователю все необходимые для активной работы возможности. Да, конечно, это далеко не самая мощная пила на рынке — при желании можно за меньшие деньги купить что-то невообразимо мощное, чтобы пилить деревья за считанные секунды или целые брусы. Но мы понимаем, что это нужно не всем и не каждый пилит деревья в промышленных масштабах, иногда достаточно подпилить ветки, мешающие на даче.Производитель сделал ставку на качество, так что при длительном использовании устройства проблем быть не должно. Конечно, стоит понимать, что все предыдущие модели пил тоже отлично справляются с работой, не ломаются и не требуют сервисного обслуживания длительное время, но у этой пилы все же качество компонентов выше. За это производитель просит немного больше денег, чем потенциальные конкуренты, но стоит ли переплачивать — выбор исключительно ваш. В целом, никто не мешает взять более доступную модель и работать с большей мощностью.