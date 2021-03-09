Лучшая бензопила. Hyundai Х370 1500 Вт/2 л.с

Hyundai Х370 1500 Вт/2 л.с

Достаточно часто пользователи задаются вопросом о выборе не только электроники, но и, например, каких-то иных устройств, о которых в сети еще меньше информации. Например, далеко не каждый сможет выбрать качественную бензопилу, так как конкретных характеристик не так много и они во многом схожи. Мы решили в этом вопросе помочь, чтобы вы могли подобрать идеальный вариант.

КАЛИБР БП-1800/16У 1800 Вт/2.3 л.с

Возможно, для многих пользователей идеальной бензопилой выступит именно данная модель, так как она обладает вполне разумной мощностью, при этом потребьляет относительно немного топлива, обладает компактными размерами и идеально подходит для того, чтобы выполнять различные действия в быту. Например, это просто шикарный вариант для того, чтобы работать на даче — пилить ветки, готовить дрова для бани ли шашлыка, заниматься лесозаготовкой и так далее. Вариантов использования данной бензопилы огромное множество, не подходит разве что сценарий, в котором пользователь должен пилить большие бревна — длина стрелы не позволит.Стоит отметить, что у большинства стандартных бытовых бензопил длина стрелы составляет 40 сантиметров, но здесь производитель решил сэкономить, предоставляя пользователю стрелу на 35 сантиметров. Данной стрелы будет предостаточно, чтобы пользователь мог удобно носить устройство, пилить деревья, хранить пилу и всё в таком духе. При этом производитель известен на весь мир своими качественными решениями, а значит, стоимость в 8000 тысяч рублей не должна показаться потенциальному покупателю слишком уж высокой. Наоборот, для такого качественного продукта это вполне понятная стоимость.

Carver PSG-45-15 1800 Вт/2.5 л.с

Относительно доступная бензопила отечественного производства, которая обладает всеми теми же функциями, что и иностранные модели с гораздо более высокой стоимостью. Именно это и послужило причиной, по которой мы добавили модель в статью — это отличное устройство, чтобы вы могли пилить деревья, подпиливать ветки на даче и заниматься прочими полезными в хозяйстве делами с устройством, которое не так уж сильно бьет по бюджету. При этом пользователь может не переживать о том, что в определённый момент у него закончится топливо, так как бак здесь весьма вместительный.При этом объем двигателя бензопилы составляет 45 кубических сантиметров, что вполне достойно, а длина стрелы составляет 40 сантиметров. Это вполне стандартные характеристики для продукта, который создается для пользователей с дачными заботами. Это, естественно, не производственных масштабов пила, которая легко справляется с огромными стволами деревьев, и модель явно предназначена для более простых задач. но, с другой стороны, на некоторых сайтах модель можно купить всего за 3500 рублей — это крайне доступно по современным меркам, тем более если учитывать, что бензопилу берут раз и на много лет, менять ее часто вы точно не станете.

CHAMPION 241-16 1800 Вт/2.45 л.с

Прямым конкурентом предыдущей модели выступает бензопила Carver PSG-45-15, которая обладает приличной мощностью и при этом стоит примерно столько же — на просторах интернета можно найти магазины, которые продают модель за 4000 рублей. Объем двигателя при этом составляет 45 кубических сантиметров, мощность пилы достигает 1800 Вт, а длина стрелы составляет 38 сантиметров. Вполне стандартные для данного сегмента характеристики, которые говорят нам о том, что продукт за свои деньги будет отлично справляться с поставленными задачами. Более того, здесь тоже имеется удобная ручка для хвата и все необходимые защитные механизмы.Отдельно стоит уточнить, что это относительно простая бензопила, которая, как и предыдущая модель, не тянет на звание производственной. То есть, спилить целый дуб или половину леса при помощи такой пилы у вас не выйдет, она создана скорее для того, чтобы пилить ветки на деревьях, когда те мешают, пилить различного рода стволы деревьев для лесозаготовки и так далее. На какие-то более требовательные задачи требуется и мощность побольше, и более длинную прочную стрелу, которая сможет выдержать давление ствола дерева, к примеру. Но при своей стоимости это шикарная бензопила, у которой почти нет конкурентов, способных предоставить больше возможностей или функций.

Huter BS-45M 2300 Вт

Ещё одна достаточно популярная бензопила от известного производителя, который активно работает над созданием качественных продуктов за разумные деньги. Стоит отметить, что здесь установлен достаточно мощный двигатель объемом 40 кубических сантиметров, при этом имеется стандартная стрела на 40 сантиметров, функция антивибрации и блокировка цепи. Всё это делает устройство не только эффективным в работе, но и достаточно безопасным — все же при работе со столь мощным устройством нужно уделять значительное внимание своей защите. Но, благо, все стандартные элементы здесь имеются, включая стопор.Также стоит похвалить производителя за достаточно качественные материалы корпуса, прочную конструкцию и надежное крепление стрелы. Все же подобные бензопилы активно используются на протяжении многих лет, так что наличие хорошей надежной конструкции говорит нам о желании производителя удовлетворить запросы пользователя на годы вперед. И, конечно, стоит отметить, что вес бензопилы составляет всего 4,7 килограмма, что вполне комфортно для того, чтобы работать с моделью на протяжении длительного времени без усталости в руках. Конечно, цена может показаться слегка завышенной, но на самом деле это действительно достойный продукт для приобретения.

Как вы уже поняли из заголовка, у данной бензопилы более высокая мощность, что дает возможность пилить дерево быстрее и эффективнее. Впрочем, нужно понимать, что чем выше мощность двигателя, тем больше энергии он потребляет в процессора работы, расходуя больше топлива. При этом модель Huter BS-45M дает возможность справляться с большим количеством различных задач, которые возникают у пользователей на даче или в прочих бытовых условиях. И, конечно, за счет более мощного двигателя повысился и вес пилы — семь килограмм с пустым баком это вам не шутки. Но, естественно, на этом преимущества продукта не закончились, так как здесь есть еще несколько полезных фишек.Например, есть функция тормоза цепи, которая, по мнению профессионалов, достаточно заметно повышает безопасность работы с мощной пилой. Также имеется стрела на 40 сантиметров в комплекте, удобная ручка, стопор, всё как и должно быть. За счет более мощного двигателя и, соответственно, большего набора сценариев использования, стоимость данной пилы составляет от 5500 и выше — зависит от магазина, в котором вы будете покупать модель. Впрочем, за эту переплату пользователь получает 2300 Вт мощности, так что мы вполне можем назвать устройство достойным для своей ценовой категории.