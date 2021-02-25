Лучшая экшн-камера. EKEN H9R

Скоро пройдет карантин, как мы надеемся, и пользователи отправятся в столь желанные путешествия по всему миру. А мы решили помочь вам в подборе камеры, которая даст возможность запечатлеть эти путешествия и не только в высоком качестве. Вариантов было очень много, а мы выбрали действительно лучшее из лучших.

EKEN H9R

Достаточно интересным решением выступает новая камера EKEN H9R, которая, будем честны, привлекает к себе внимание исключительно своей низкой стоимостью. Пользователи далеко не всегда могут позволить себе дорогую экшн-камеру, которая сможет снимать невероятные ролики и предоставлять флагманский набор функций, и это вполне нормально, так как у всех разные бюджеты. Но если пользователь хочет получить качественный продукт и снимать видео не тратя при этом море денег, то EKEN H9R вполне подойдет и за свои деньги это действительно лучшая камера в мире. Она даже умеет снимать видео в 4К, что немаловажно на текущий момент.
На корпусе данной камеры имеются аппаратные клавиши, которые отвечают за смену настроек, переключение в меню и так далее, там же имеется клавиша старта записи. Важно отметить, что по форме данная камера очень похожа на GoPro первых поколений, так что если вооружиться линейкой и сравнить различные аксессуары, можно за вполне адекватные деньги получить вполне качественный продукт с любыми креплениями, чехлами и прочими бонусами за вполне реальные деньги. В этом плане EKEN H9R выглядит достаточно привлекательным решением и, повторимся, за эти деньги у продукта просто нет конкурентов.

SJCAM SJ4000

Данная экшн-камера обладает достаточно простым и надежным дизайном, при этом устройство достаточно активно продается и обладает всеми необходимыми для пользователя возможностями. Например, камера умеет снимать в разрешение 4К, чем, конечно, сегодня уже никого не удивишь, но сам факт того, что относительно недорогая камера обладает таким преимуществом, уже большая радость. При этом качество съемки тоже достаточно высокое, а значит, пользователь может получать качественные кадры как для публикации в социальные сети сразу, либо для того, чтобы обрабатывать контент в видеоредакторах. Из-за этого вариантов использования камеры огромное множество.
Например, активно камеру используют для экстремальных занятий спортом, когда пользователь прыгает с парашютом или катается на лыжах. Преимущество данной камеры в том, что она стоит дешевле своих основных конкурентов с именитым названием, а значит, если в ходе очередного крутого спуска вы потеряете камеру или она разобьется, то будет не так жалко, чем если бы камера стоила в три раза дороже. В плане качества съемки на открытом пространстве претензий к камере нет, она разве что проигрывает в закрытых помещениях из-за недостатка света на датчике, но это не такой уж серьезный недостаток на самом деле, так как при такой цене на недостатки легко закрыть глаза.

X-TRY XTC191 EMR UltraHD

Среди доступных камер также стоит выделить и эту модель, так как пользователь за вполне разумные деньги получает возможность снимать ролики и выкладывать их в социальные сети — большинству большего и не нужно. Конечно, в редких случая пользователь может позволить себе дорогущую камеру для того, чтобы снимать путешествия или поездки, но на самом деле с этим справится и обычный смартфон, тогда как камера такого формата предназначена для более опасны экстремальных сценариев использования. Именно по этой причине мы считаем стоимость при таком качестве съемки решающим преимуществом, ведь для пользователя это реальный бонус.
Все же многие пользователи покупают экшн-камеру впервые и еще не совсем понимают, стоит ли тратить на нее много денег, нужна ли она на самом деле и нужно ли платить за нее больше средств в случае с покупкой флагманского решения. Чтобы этих вопросов не возникало, лучше взять именно доступную камеру, попробовать, как она снимает, посмотреть, как работают с данной камерой, а потом уже, в случае положительного отклика, заниматься сбором средств на более дорогие флагманские варианты. И как начальный вариант X-TRY XTC191 EMR UltraHD подходит просто идеально — качественный гаджет, хорошо снимает, стоит недорого. Что может быть лучше?

GoPro HERO7 (CHDHC-601)

С другой стороны, если пользователь понимает, что ему хочется флагманскую камеру, чтобы снимать контент высочайшего уровня, то обязательно стоит обратить своё внимание на модель GoPro HERO7 (CHDHC-601), которая при своей стоимости выдает просто фантастическое качество контента. Именно на эту камеру снимается лучший контент от ведущих блогеров по всему миру, их используют спортсмены и экстремалы, их устанавливают на самолеты, чтобы снимать контент в процессе полета. То есть, эта камера является условной вершиной того, что пользователь может получить на рынке экшн-камер. Правда, стоимость у нее тоже заметно выше, чем у предыдущих моделей начального уровня.
Также стоит отметить, что пользователю будет куда проще найти различные аксессуары именно для этой камеры, так как она более популярная, у нее есть море официальных аксессуаров вроде чехлов, держателей и креплений, плюс море китайских компаний тоже работает над тем, чтобы радовать потенциальных покупателей достаточно простыми и недорогими примочками. Так что с данной камерой никаких проблем не будет и если вы понимаете, что она вам действительно нужна, что вы сможете раскрыть ее потенциал и функции, то обязательно обратите свое внимание именно на новую семерку. Она действительно стоит своих денег и дает пользователю безграничные возможности для производства контента любой сложности.

DJI Osmo Action

Но самой продвинутой камерой на текущий момент выступает модель DJI Osmo Action, которая стоит просто каких-то космических денег, но и качество контента при этом у нее тоже достаточно высокое, что немаловажно на самом деле. Например, если вы уже давно снимаете ролики и вам хочется получить какой-то апгрейд, чтобы добраться до максимального уровня возможности камер в данном сегменте, то стоит смотреть именно в сторону DJI Osmo Action, так как эта камера обладает лучшей линзой и датчиком изображения из всех доступных на рынке на текущий момент. Найти камеру компактного формата, которая будет снимать лучше, просто не выйдет.
Помимо достаточно высокого качества съемки пользователь получает возможность видеть то, что он снимает прямо в процессе съёмки — для этого имеется сразу два цветных дисплея с довольно высоким разрешением, которое дают возможность лучше оценить кадр. При этом у пользователя есть весьма качественный корпус из дорогих материалов, прочная конструкция, море аксессуаров на любой вкус и цвет в любом из магазинов и прочие приятные мелочи. Да, за всё это пользователю придется заплатить немало денег, так как стоимость подобной камеры в десять раз выше, чем у доступных моделей, но оно того стоит.
Комментарии и отзывы EKEN H9R
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