Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)

EKEN H9R

Xiaomi Mijia Seabird 4K motion Action Camera

Начать статью хотелось бы с камеры EKEN H9R, которая не только выглядит достаточно современно, но и обладает всеми нужными для пользователя характеристиками. Например, производитель решил сделать упор на качестве картинки, что вполне логично в данной ситуации, и оборудовал свою камеру возможностью снимать видео в разрешении 4К. Этого уже достаточно, чтобы при стоимости чуть больше четырех тысяч рублей пользователь получал действительно классное качество картинки. Для подавляющего большинства устройств этого хватит с головой, чтобы снимать контент и получать от него просто море положительных эмоций, а для доступной камеры это крутой бонус.В плане внешнего вида камера чем-то напоминает первые ревизии камер GoPro — корпус прямоугольный, его удобно держать в руке, при этом имеется дисплей, чтобы контролировать, что происходит в кадре, плюс есть аппаратные клавиши управления записью. Этого с головой хватает для комфортного использования. Минус только в том, что эта камера не пользуется такой высокой популярностью, чтобы вы могли буквально в каждом магазине найти для устройства аксессуары. Что-то универсальное купить сможете точно, но вот специальные чехлы или что-то в таком роде придется покупать из интернета после длительных поисков. Это минус, но он с лихвой перекрывается стоимостью продукта.

DJI Osmo Action

Абсолютно во всех ситуациях, когда речь идет про доступные и качественные гаджеты, мы вспоминаем о компании Xiaomi, которая предоставляет пользователям отличную возможность приобретать крутые вещи и наслаждаться их функциями. И данная камера тоже из этого разряда — производитель дает покупателю возможность записывать классные видео, носить компактную легкую камеру и при этом не думать, что устройство настолько дорогое, что с ним тяжело наслаждаться поездкой или прогулкой. Все же не каждому по карману дорогая камера, так что мы решили сконцентрировать свое внимание на данном устройстве. За свои деньги камера дает просто море возможностей.Производитель заявил, что камера весит всего 60 грамм, что действительно достаточно легко по современным меркам. Благодаря этому пользователь может с комфортом путешествовать по миру и не думать, что камера очень тяжелая или занимает слишком много места. Более того, это устройство тоже умеет записывать видео в 4К, так что вы сможете без труда делать качественные ролики, монтировать их, кадрировать и получать шикарные кадры для интернета. В целом, это отличная камера, которая за свои 6700 рублей дает те же возможности, что и некоторые камеры за баснословные деньги. Особенно это понравится тем, кто впервые покупает камеру и еще не знает, стоит ли отдавать за нее пару десятков тысяч рублей.

Sony HDR-AS300

Компания DJI на протяжении достаточно длительного времени работает на рынке различной периферии, выпускает лучшие квадрокоптеры и стабилизаторы для смартфонов и камер, а теперь производитель принял решение пойти дальше и выпустить в свет свою экшн-камеру. Получилось достаточно неплохо, особенно если учитывать, что у DJI Osmo Action есть целый перечень приятных бонусов за вполне разумную цену. Конечно, стоит понимать, что это уже не бюджетная камера, а достаточно дорогой вариант, так что отдать придется намного больше денег. С другой стороны, если вы планируете снимать качественный контент, то без такой вот камеры просто не обойтись.Стоит сразу отметить, что у данной камеры имеется два дисплея — один расположен на тыльной стороне, он достаточно крупный, удобный и с ним легко взаимодействовать, плюс один дисплей имеется на лицевой стороне устройства. Это достаточно интересное решение — можно снимать видео и смотреть на себя одновременно. Более того, обязательно стоит обратить внимание на качество видео, ведь производитель использует дорогой датчик изображения, хорошую линзу и прочие мелкие преимущества, которые настолько важны потенциальному покупателю. Это отличная экшн-камера, которая идеально подойдет для спортсменов или профессионалов, снимающих качественный контент.

GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)

Конечно, компания Sony делает достаточно качественные решения вот уже на протяжении многих лет и на рынке фотоаппаратов производитель тоже занимает ведущие позиции. Кроме того, компания выпускает целую линейку достаточно качественных экшн-камер, которые отлично справляются с поставленными задачами и стоят вполне разумных денег. Конечно, здесь стоит уточнить, что мы говорим о достаточно дорогих решениях флагманского уровня, так что получить доступную камеру этого класса не выйдет. Но если вы решили заниматься съемкой контента и для вас важно, чтобы конечный результат был качественным, то стоит смотреть в сторону именно модели Sony HDR-AS300.Камера обладает довольно стандартным для производителя дизайном, при этом у нее удобный хват, есть дисплей для отображения различной информации, имеется качественный датчик изображения и все в таком духе. Отдельно хочется похвалить гаджет за богатый набор различных аксессуаров, которые можно купить буквально в любом магазине электроники. Это позволяет не переживать о том, что вы в определенный момент останитесь без возможности защитить смартфон от влаги или прикрепить его на шлем. В этом плане брать камеры именитых производителей очень даже полезно, ведь потом намного проще приобрести нужные аксессуары.

Естественно, наиболее продвинутым вариантом камеры выступает модель GoPro HERO8, которая является флагманом популярнейшего производителя экшн-камер в мире. Благодаря этому можно говорить с уверенностью, что фанатам, ценящим качество видео и прочность конструкции, эта новинка понравится больше всего. Ведь производитель решил сделать упор именно на качестве, убрав все ненужные бонусы, которые не дают абсолютно ничего. Конечный результат многих порадовал — картинка, получаемая с камеры даже при не самом идеальном освещении, смотрится крайне прилично. Более того, стоит сказать, что производитель порадовал громадным набором фирменных аксессуаров, делающих жизнь активного пользователя проще и интереснее.Например, стоит отметить, что вы можете без труда заказать себе аксессуары, чтобы потом снимать окружающий мир, наслаждаться контентом, получать от него удовольствие и при этом не думать о том, что там будет с самой камерой, ведь она достаточно защищена от падений, царапин, сколов и так далее. Конечно, есть еще и тьма вариантов от сторонних производителей — они может не настолько качественные, но и стоимость заметно ниже. Эта камера, как нам кажется, является лучшим вариантом на каждый день для тех, кто хочет получить мобильность и качество. Да, за это придется заплатить, но никто не говорит, что вложенные деньги того не стоят.