Лучшая электрощётка. Philips Sonicare 2 Series HX6232/20

CS Medica CS-167

В последнее время обычные зубные щетки активно уходят на второй план, так как все больше производителей стали выпускать доступные модели электрических щеток. А они, если верить специалистам со всего мира, гораздо лучше справляются с поставленной задачей, расходуют меньше зубной пасты и при этом обладают множеством дополнительных функций, которые тоже могут быть полезными.

Revyline RL 010

Достаточно часто пользователи отказываются от приобретения электрощетки по той причине, что ранее они пользовались только обычной и просто боятся, что отдадут много денег, а в итоге получится, что пользоваться такой щеткой конкретному пользователю некомфортно. Это на самом деле частая ситуация, из которой есть очень простой выход — CS Medica CS-167. Эта щетка стоит дешевле тысячи рублей, так что пользователь получает гаджет за вполне разумные деньги и может с комфортом пользоваться устройством, наслаждаясь особенностями электрического мотора. Естественно, устройство не даст того опыта, который предоставляют более мощные дорогие модели, но как вариант попробовать это идеальная щетка.Кроме того, стоит отметить, что при достаточно низкой стоимости гаджет обладает целым рядом интересных особенностей. Например, работает данная щетка от батареек, так что вы можете не переживать о потере заряда — просто вставляете новые батарейки, а стоят они копейки, и дальше чистите зубы. При этом в комплекте есть две насадки, так что можно будет их с комфортом менять и не переживать об износе, а частота пульсации в минуту составляет 28 тысяч. Правда, здесь более простые материалы пластика и сама щетка отличается от конкурентов, но в сегменте бюджетных электрических щеток это безусловный лидер.

VES electric RLT204

Скорее всего, про данного производителя неискушённые пользователи не слышали, но это не значит, что производитель делает плохо. Наоборот, данная компания вкладывает уйму ресурсов в разработку и создает качественные продукты, которые при своей стоимости могут легко конкурировать с лидерами рынка. Например, у данной модели в комплекте сразу три насадки, которые позволяют подобрать вам тот вариант, которые оптимально подходит вашим деснам и зубам. Удобно, так как в более доступных моделях пользователь получает всего один вариант насадки и не может толком выбрать. При этом поставляется зубная щетка в трех вариантах цвета — белом, розовом и черном, так что можно заказывать более подходящий для вас цвет.В плане характеристик продукт тоже выглядит весьма и весьма впечатляющим — здесь 38 тысяч оборотов в минуту, есть встроенный таймер для отложенного отключения, индикатор зарядки, а также несколько режимов работы, активация которых отображается на корпусе самой щетки. Это достаточно интересное решение, которое позволяет пользователю не переживать о настройках, комфорте и прочих тонкостях — вы просто используете ту насадку, которая вам больше всего подходит, плюс активируете нужный режим. Этого предостаточно, чтобы устройство выполняло свои функции и отбивало потраченные деньги.

Oral-B Pro 500 CrossAction

Впрочем, можно с уверенностью сказать, что подсветка режимов на корпусе это далеко не новость — у модели VES electric RLT204, к примеру, тоже имеется индикатор активного режима на корпусе устройства. Это достаточно удобно, так как пользователь сразу понимает, какой режим он использует. При этом количество режимов тоже порадовало, но их не так много, чтобы пользователь путался — есть стандартный режим ежедневной чистки, есть вариант для массажа, отбеливания, полировки и деликатной чистки. То есть, пользователь получает действительно удобный и универсальный продукт на каждый день, который дает полную гибкость.Кроме того, стоит отметить, что производитель решил порадовать потенциального покупателя действительно шикарным набором характеристик. Здесь имеется частота пульсации в 48 тысяч единиц в минуту, есть две насадки в комплекте, при этом устройство работает от батареи, а не от батареек, что тоже удобно — поставил на зарядку и пошел на работу. В комплекте, естественно, идет весьма удобная подставка для зарядки устройства. Возможно, это не самый известный производитель, но за свои деньги он дает действительно много преимуществ. Да и качество сборки радует — это тоже достаточно важный момент при выборе зубной щетки.

Philips Sonicare 2 Series HX6232/20

В вопросах, касающихся гигиены и не только, компания Oral-B находится на ведущих местах — производитель делает чуть ли не лучшие щетки на рынке, да и в остальных сегментах тоже преуспевает. Соответственно, пройти мимо Oral-B Pro 500 CrossAction было бы как минимум странно — эта модель стоит вполне адекватных денег, при этом пользователь получает качественный продукт, стильный корпус и все необходимые ему функции. Конечно, при желании и наличии денег пользователь может купить и более модную модель, с дисплеем или даже связью со смартфоном, но на самом деле в этом нет смысла, если вы просто хотите чистить зубы.В плане характеристик продукт не может предоставить что-то уникальное или особенное, так как это, фактически, базовая модель, у которой хорошие обороты, есть качественная щетка в комплекте и достаточно прочный корпус со встроенной батареей. Вы просто чистите зубы, потом ставите гаджет на зарядку и уходите по своим делам, а устройство всегда при этом остается с достаточным уровнем заряда. При этом, как мы уже сказали ранее, нет необходимости переживать о том, что гаджет перестанет работать спустя какое-то время — продукция у компании очень качественная и долговечная.

Естественно, компания Philips на рынке бытовой техники уже очень давно, она отлично справляется с поставленной задачей выпускать качественную продукцию за разумные деньги. И в сегменте электрических щёток производитель тоже показал себя с лучшей стороны — устройства достаточно надежные, мощные, при этом стоят вполне адекватных денег и предоставляют возможность не менять устройство годами. Например, нам больше всего понравилась щетка Philips Sonicare 2 Series HX6232/20, которая стоит чуть дороже 3700 рублей, но за эти деньги даёт просто безумный набор различных возможностей.Например, данная модель может выдавать 31 тысячу пульсаций в минуту — это весомый аргумент при чистке зубов, так как более простые модели обладают меньшим количеством «оборотов». Кроме того, стоит отметить, что в комплекте с гаджетом идёт дополнительная насадка, которая позволяет спустя какое-то время заменить стандартную и вновь пользоваться зубной щеткой с комфортом и эффективной очисткой. Также среди функций продукта стоит выделить таймер отключения и индикатор зарядки — достаточно важные элементы, позволяющие с большим комфортом использовать гаджет в повседневной жизни.