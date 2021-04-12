Лучшая электробритва. Philips S5585/10

Philips S5585/10

Начать данную статью хотелось без электробритвы от компании Philips, которая оборудована роторной системой бритья и поддерживает как сухое, так и влажное бритье. Собственно, влажное бритье поддерживают практически любая электробритва на текущий момент, а функция сухого бритья позволяет не использовать пену и ухаживать за своим лицом без использования дополнительных средств или даже воды. При этом само устройство оборудовано тремя болеющими головками, что гораздо лучше, чем одна, так как пользователю удастся захватить гораздо больше площади и сложных участков, чем при использовании всего одной бреющие головки.
Естественно, данная электробритва может похвастаться полной защитой от влаги, так что вы можете использовать устройство даже в душе, потом мыть бреющие головки под водой, чтобы убрать ненужный сор. Время автономной работы данной модели составляет 60 минут, при этом время полной зарядки аккумулятора электробритвы составляет около часа, что вполне адекватно по современным меркам. Достаточно интересное решение, которое позволит за вполне адекватные деньги получить качественный продукт от ведущего производителя в данном сегменте, и пользоваться им на протяжении достаточно продолжительного времени без поломок и необходимости что-то менять.

Xiaomi Mijia Electric Shaver S500

Вполне ожидаемо, что в статье о лучших устройствах в каком-то из сегментов электроники присутствует компания Xiaomi. Данный производитель выпустил свою бытовую технику буквально во всех сегментах, и естественно, электробритву компания тоже представила. Важно отметить, что данная модель стоит достаточно дешево — её можно купить за 2700 рублей, что по меркам современного рынка очень-очень дёшево. При этом гаджет оборудован абсолютно всеми теми же возможностями, что и потенциальные конкуренты. Например, здесь тоже используется роторная система бритья, при этом есть функция сухого и влажного бритья, а бреющая область состоит из трёх плавающих головок.
Длительность автономной работы при этом составляет 60 минут, чего обычному пользователю будет предостаточно для длительного использования в течение недели или даже двух, а длительность зарядки до полной батареи составляет всего полтора часа. Стоит также отметить, что на корпусе устройства имеется достаточно понятное и удобное изображение с индикацией зарядки гаджета. Пользователю не обязательно угадывать или примерно предсказывать, когда устройство потеряет заряд, так как можно просто посмотреть на корпус и узнать всю необходимую информацию. И, конечно, главная особенность устройства в достаточно низкой стоимости.

Panasonic ES-RT37

Также хотелось бы порекомендовать электробритву от компании Panasonic, которая при стоимости чуть выше 6000 рублей предоставляет три бреющие головки, поддержку сухого и влажного бритья, при этом здесь уже не роторная система, а сеточная. Среди пользователей есть несколько мнений относительно того, какая система бреет лучше, но здесь нет единого решения или единого правила. Каждый пользователь выбирает то, что ему более комфортно исходя из собственных ощущений и физиологических параметров Но можно с уверенностью сказать, что данная электробритва также отлично справляется с поставленными задачами, а ещё она тоже имеет влагозащищенный корпус, так что устройство можно вполне брать в душ или мыть после использования под проточной водой.
Из дополнительных особенностей стоит отметить индикацию зарядки, правда, она здесь не такая удобная, как на предыдущем гаджете, ведь производитель решил реализовать просто три точки с подсветкой. С другой стороны, здесь есть отдельный индикатор зарядки и отдельный индикатор подключения к сети, а стоимость устройства вполне адекватная, чтобы продукт можно было порекомендовать всем желающим. Важно отметить, что негативных отзывов о данном устройстве практически нет — производитель давно славится высоким качеством продукции, и данная электробритва не является исключением. Так что пользователь сможет использовать гаджет по назначению на протяжении достаточно длительного периода времени, не переживая о прочности конструкции или качестве материалов.

Braun 3010BT Series 3 Shave&Style

Компания Braun решила превзойти конкурентов при помощи дополнительных бонусов, которые идут в комплекте с электробритвой. Например, производитель положил в коробку поставки сразу несколько различных насадок, которые позволяют пользователю регулировать длину щетины, которая ему необходима, используя определённую насадку на протяжении всего цикла использования. Если же пользователю не нужна определенная длина щетины, ему нужно просто использовать бреющие головки по назначению без дополнительных аксессуаров. А ещё, что немаловажно, в комплекте с электробритвой идет специальный чехол, который позволяет транспортировать устройство без покупки дополнительной сумки.
Из технических особенностей стоит отметить длительность автономной работы в течение 45 минут, чего при стандартном использовании гаджета хватает примерно на неделю или даже две, при этом длительность зарядки устройства составляет всего один час. Также стоит отметить, что на корпусе устройства имеется специальный индикатор зарядки, который указывает пользователю на то, сколько у него осталось энергии в устройстве и когда примерно его нужно будет вновь поставить на зарядку. Это достаточно приятный бонус на самом деле, так как пользователь не останется без заряда батареи в неудобной ситуации.

Бердск 3318АС

Завершать нашу статью о лучших электробритва будет модель российской разработки Бердск 3318АС, которая при достаточно низкой стоимости может похвастаться вполне привлекательным корпусом и различными приятными характеристиками. Например, что удивительно, данное устройство привлекает внимание длительность автономной работы в 80 минут, что гораздо больше, чем у некоторых известных аналогов. К римеру, в данной статье есть достаточно дорогой гаджет, который обладает длительность автономной работы в два раза меньше, чем у данной модели. При этом время зарядки составляет полтора часа, что вполне нормально для столь емкого аккумулятора.
В техническом плане данная электробритва от конкурентов тоже ничем не отличается — здесь используются роторная система бритья, поддерживаются как сухой, так и влажный режимы, используется три бреющие головки и водонепроницаемый корпус, который вполне можно использовать в душе или мыть под проточной водой. И, что самое приятное, на корпусе данной электробритвы имеется специальный индикатор, который указывает на уровень заряда устройства. То есть, пользователю не нужно примерно предсказывать и думать о том, сколько заряда осталось в электробритве.
Комментарии и отзывы Philips S5585/10
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