Лучшая электромясорубка. REDMOND RMG-1232

Приготовить хороший фарш в домашних условиях, кажется непростая задача. Чтобы процесс приготовления мясных блюд не казался очередным сеансом в тренажерном зале, обзаведитесь электромясорубка. Мясорубка – нужная и важная вещь на кухне, в отличие от измельчителей и блендеров она тонко перемалывает продукты в фарш, а не просто мелко рубит.

Мясорубка REDMOND RMG-1232

Компактная, но в то же время производительная электромясорубка Redmond RMG-1232 позволит измельчить 1,6 кг говядины или свинины, курицы или индейки всего за одну минуту и порадовать всю семью спагетти болоньезе, сочными котлетами и аппетитными пельменями.
В комплект входят две насадки с различным диаметром отверстий, что даёт возможность получить помол необходимой консистенции. Они всегда будут под рукой, поскольку в конструкции устройства есть специальный отсек для этих аксессуаров.

Если твёрдые или жилистые кусочки мяса недостаточно переработаны, нужно лишь нажать одну кнопку, и шнек начнёт движение в обратном направлении, чтобы повторно измельчить продукт. Если прибор перегревается при интенсивных нагрузках, мотор автоматически выключится, что исключает поломку устройства и его преждевременный выход из строя.

Камера подачи мяса полностью разбирается, поэтому её легко и быстро чистить. Корпус Redmond RMG-1232 выполнен из прочного пластика, детали – из нержавеющей стали, которая прослужит не один год.

Мясорубка Polaris PMG 2050

Мясорубка Polaris PMG 2050 является экспертом в быстром приготовлении однородного фарша. Корпус этой кухонной помощницы имеет необычную расцветку, представленную редким оттенком фиолетового. Такое оригинальное решение сделает этот прибор ключевым украшением любой кухни.
Высокая мощность этого устройства, равная 2000 Вт, позволяет ему играючи справляться с 2.5 кг мяса, которые он перемолит в фарш буквально за одну минуту. Благодаря пластиковому исполнению корпуса и лотка за этой мясорубкой легко ухаживать.

Мясорубка Polaris PMG 2050 имеет систему реверса. Вы сможете избавиться от намотавшихся на шнек жил, не разбирая устройство. В комплекте имеются две насадки-терки, благодаря которым вы сможете в два счета измельчить фрукты и овощи. При помощи насадки для шинковки пользователю доступна нарезка разнообразных продуктов ровными ломтиками.

Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость мясорубки на столе в процессе ее работы. Толкатель, также присутствующий в комплекте поставки, позволит вам безопасно проталкивать измельчаемые продукты в лоток.

Мясорубка Bosch MFW 2515

Мясорубка Bosch MFW2515 является очень производительной 1.7 кг/мин, а поэтому ее удобно использовать в домашних условиях. С ее помощью вы сможете быстро намолоть нужное количество фарша из мяса или рыбы, а также выжать сок из фруктов или овощей и сделать домашние колбаски.
Для всего этого в комплекте с мясорубкой имеются необходимые насадки.

Корпус мясорубки и загрузочный лоток сделаны из пластика, что предусматривает простой уход за устройством.

Двигатель мясорубки Bosch MFW2515 способен работать с максимальной мощностью в 1500 Вт, обеспечивая тем самым возможность перемалывать даже жилистое мясо. Причем двигатель защищен от перегрузки. Фарш можно делать разной консистенции, для чего предусмотрены два перфорированных диска.

Все детали мясорубки легко собираются и разбираются. При необходимости некоторые из них можно мыть в посудомоечной машине. Для устойчивости мясорубки в процессе работы она оснащена прорезиненными ножками.

Мясорубка Kitfort KT-2104

Мясорубка Kitfort КТ-2104 — высокопроизводительное устройство. С ее помощью можно за минуту приготовить до 2,3 кг фарша.
Для этого она оборудована мощным двигателем на 1 800 Вт, который дополнен защитной системой отключения при перегреве. Функция реверса пригодится, если нужно будет освободить шнек, в котором застряли жилки и волокна жесткого мяса.

Универсальная модель позволяет получить фарш различной консистенции благодаря решеткам с отверстиями диаметром 3,5 и 7 мм, входящим в комплект. Также к ней прилагаются насадки для приготовления колбас и кеббе. Помимо них в комплект входит овощерезка с терками и аксессуаром для шинковки.

Kitfort КТ-2104 легко разбирается и быстро приводится в рабочее состояние. Все элементы и насадки, в том числе алюминиевый лоток для подачи мяса, после использования моются и чистятся с минимальными усилиями.

Мясорубка Scarlett SC-MG45M17

Мясорубка Scarlett SC–MG45M17 оснащена электрическим мотором максимальной мощностью 2200 Вт, что позволяет устройству перерабатывать 2,5 кг мяса в минуту. При перегреве двигателя модель автоматически прекращает работу, обеспечивая безопасность эксплуатации.
В конструкции предусмотрена одна рабочая скорость. Чтобы по необходимости освобождать шнек от жил, в устройстве имеется функция реверса, которая позволяет прокручивать продукты в обратном направлении. Корпус скомбинирован из пластика и нержавеющей стали, оба материала просты в уходе и легко очищаются от загрязнений влажной салфеткой.

Электрическая мясорубка Scarlett SC–MG45M17 укомплектована шестью различными насадками.

Терка помогает измельчить продукты, овощерезка превращает их в кружочки, соломку или бруски по выбору пользователя, шинковка предназначена для переработки ингредиентов в ровные ломтики, а кеббе позволяет приготовить мясные колбаски с разнообразными начинками.

С моделью также поставляются стандартные решетки для мяса с диаметром отверстий 5-7 мм.

Комментарии и отзывы REDMOND RMG-1232
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