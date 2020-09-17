Лучшая газонокосилка. BOSCH ARM 37 (0.600.8A6.201)

Daewoo Power Products DLM 1200E

Пришла осень, а с ней и масса работы по уборке травы, сорняков, работе с газоном и лужайками у дома. Собственно, мы решили написать статью о лучших моделях газонокосилок, чтобы пользователь понимал, как правильно их выбирать, на что обращать внимание и так далее. Естественно, подбирали модели исходя из цены, мощности и прочих важных параметров.

Makita DLM431Z

Начать статью хотелось бы с достаточно привлекательной модели газонокосилки, которая стоит весьма разумных денег (всего 4990 рублей), при этом предоставляет пользователю абсолютно все необходимые функции. Стоит уточнить, что это колёсная газонокосилка, которая работает от электросети. То есть, есть как преимущество, так и недостаток — пользователю не нужно использовать дополнительные средства для заправки своего устройства, так как работает газонокосилка от обычной розетки, но тут же всплывает и минус — вы ограничены длиной кабеля, так как отойти дальше, чем он позволяет, не выйдет при всем желании, а это делает работу слегка скованной.Тем не менее посоветовать устройство всё же можно абсолютно всем желающим — пользователь, который хочет получить доступное решение за разумные деньги, вполне может заказывать именно эту модель. Она отлично справляется с травой и различными сорняками, при этом выдает адекватный уровень шума, не требует заправки, а это важно, так как это всегда дополнительный элемент беспокойства. В итоге получается достаточно качественное решение, которое своих денег стоит на триста процентов. Настоятельно рекомендуем присмотреться, ведь за эти деньги найти что-то более привлекательное точно не получится.

GARDENA PowerMax 1100/32

Следующей моделью выступит устройство Makita DLM431Z, которое отлично выглядит, привлекает внимание аудитории просто моментально, при этом обладает целым рядом различных преимуществ, которые понравятся потенциальным покупателям. Например, стоит отметить, что работает газонокосилка от аккумуляторов, то есть, пользователю не нужно использовать какие-то дополнительные средства дозаправки, но и длиной кабеля он тоже не скован, что крайне важно. Вы просто устанавливаете аккумуляторы на место и отправляетесь ухаживать за своим задним двором, после чего ставите аккумуляторы на зарядку до следующего раза. Это крайне удобное решение, главное не забыть о зарядке.Всё же если пользователь раз забудет зарядить свои источники питания, то тогда ни о какой уборке не может быть и речи — это основной недостаток продукта. С другой стороны, если для вас это не самое важное, то нет никаких проблем. На самом деле аккумуляторы являются шикарным вариантом, ведь пользователь получает автономность, удобство и лёгкость в использовании. Это тоже достаточно достойное решение, но стоит учитывать, что данная газонокосилка все же стоит заметно дороже, чем предыдущий вариант, а это для многих потенциальных покупателей принципиальный момент. Никто не хочет покупать слишком уж дорогое устройство на самом деле, и это вполне понятно.

BOSCH ARM 37 (0.600.8A6.201)

Также довольно интересным решением является газонокосилка GARDENA PowerMax 1100/32, которая тоже работает от сетевого кабеля, так что она ограничивает передвижения пользователя, но, с другой стороны, мощность двигателя устройства составляет 1100 Вт, чего предостаточно для того, чтобы пользователь мог легко выбирать любой из режимов работы и убирать сорняки или выровнять уровень газона без особых усилий. Решение достаточно интересное и идеально подходит для тех, кто ухаживает за небольшой лужайкой рядом со своим домом, ведь кабель, конечно же, не даст вам убирать большую площадь вдалеке от источника питания. Но назвать это серьезным недостатком тоже не можем, ведь на деле газонокосилка со своей задачей справляется отлично.Также производитель порадовал относительно небольшим весом устройства — 7,5 килограмма это довольно легко по сравнению с некоторыми моделями в этом же сегменте. Благодаря низкому весу убирать большие площади будет проще, так как пользователю не нужно толкать газонокосилку, прикладывая много физических усилий. В характеристиках продукта указано, что площадь скашивания составляет целых триста квадратных метров, чего более чем достаточно для того, чтобы вы занимались любимым делом с комфортом и запасом. Все же триста квадратных метров это громадная площадь.

Hyundai L 4600S

Многие пользователи будут удивлены, но компания BOSCH, которую мы все отлично знаем по различной бытовой технике, отлично справляется с выпуском даже газонокосилок. Производитель в традиционной для него манере делает упор на качестве продукции, предоставляя пользователю возможность спокойно заниматься своими делами и не думать о поломках, ремонте или чем-то подобным. Достаточно просто ухаживать за устройством, не пренебрегать очевидными вещами, и тогда газонокосилка прослужит очень долго верой и правдой. А большего пользователям обычно и не нужно, особенно если учитывать, что такие продукты покупаются для дачи, а не для каких-то промышленных задач.Да, данная модель тоже работает от сетевого кабеля, так что вы будете слегка ограничены его длиной, но нельзя сказать, что это большой недостаток — кабеля хватит, чтобы вы на даче или у дома могли спокойно убирать ненужную вам траву, ровнять газон и так далее. Мощность электродвигателя при этом составляет 1400 Вт, так что проблем с этим точно не возникнет, при этом имеется достаточно привлекательный корпус, большой отсек для сбора самой травы, общая площадь уборки составляет 500 квадратных метров, а вес при этом вполне разумный. Да, это более тяжелая модель, чем предыдущие два варианта, но все же дискомфорта ощущать вы не должны.

Завершать статью будет достаточно интересная модель газонокосилки под названием Hyundai L 4600S, которая отлично справляется со своей работой и при этом предоставляет пользователю возможность не переживать о длине кабеля. Правда, в этом случае стоит уточнить, что работает модель от бензина, так что пользователю всегда нужно будет приобретать дополнительно топливо, чтобы вы могли работать с устройством. Это как минус, так и плюс. Например, пользователь может путешествовать с Hyundai L 4600S на любые расстояния и косить траву хоть в местном парке, но при этом всегда придется покупать бензин, чтобы устройство работало, а это не шибко удобно.Также стоит отметить, что это более мощная модель, так что пользователю придется получить более громкое решение. Все же продукт на бензиновом двигателе априори работает громче, чем аналоги на электродвигателе, но если для вас это не существенная проблема, то можно не переживать. Отличный вариант на самом деле, который позволяет спокойно работать, убирать траву и сорняки, ровнять газон, при этом собирать все отходы в прочный отсек, из которого потом комфортно это все высыпать. Правда, цена у этой модели заметно выше, чем у потенциальных конкурентов, но это обусловлено двигателем.